Nuevos centros de votación son creados por el Tribunal Electoral

A menos de tres años para las elecciones generales del 6 de mayo de 2029, el Tribunal Electoral (TE) creó nuevos centros de votación, reubicó otros y bloqueó algunos que llegaron a su máxima cantidad de electores habilitados para el sufragio.

Mediante Resolución No.22 de 22 de junio de 2026, expedido por la Dirección Nacional de Organización Electoral, se dispone la creación de 23 centros de votación en los distritos de Panamá y San Miguelito.

En Panamá, se crean en el Gimnasio El Chorrillo, Bingos Nacionales, Gimnasio Yuyín Luzcando, Colegio Javier, Colegio Claret, Gimnasio Roberto Kelly y Escuela Belisario Porras.

Además, se habilitará la escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar, que comparten el mismo centro escolar que fue inaugurado recientemente en el mismo lugar donde estaba la antigua edificación, en Calidonia.

En San Miguelito, habrá nuevos centros de votación en el Instituto Bilingüe Belisario Porras, CE Magic Kids, colegio Enrique Liebharts, Villa Lucre Elementary School, Academia Bilingüe La Castellana, CE Bellas Luces, Escuela Bilingüe Digimaca, CE Bilingüe Génesis, Academia Bilingüe San Antonio, Academia Bilingüe Panamericana, Colegio Internacional Saint George, Colegio Bilingüe Jesús de Praga e Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros.

Para los próximos comicios no estarán habilitados el gimnasio del Club de Leones de la 5 de mayo, Panama School, Edificio Poly, Escuela Experimental APNEP, Instituto Bolívar, Colegios Las Esclavas y el Caipi de la Policía Nacional "Rayitos de Sol".

Los electores que votaban en el Instituto Bolívar y en Rayitos de Sol, ahora acudirán a la sede de la Universidad Internacional Marítima (UMIP).'

3

millones de panameños estuvieron habilitados para votar en 2024. 7

centros de votación habilitados en 2024 ya no existirán en los próximos comicios generales.

Además, se han bloqueado otros 21 centros de votación que llegaron a su máxima capacidad de votantes, como Atlapa, donde votan 28,157 personas y el IPT Don Bosco, a donde acuden 13,806 electores.