Una denuncia sobre las condiciones en que permanecen los privados de libertad de la cárcel pública de Las Tablas salió a la luz este lunes, luego de una inspección realizada por la Defensoría del Pueblo y de los reclamos presentados por familiares y abogados de los detenidos.

El director regional de la Defensoría del Pueblo, Roger Zarsavilla, confirmó que, tras recorrer todas las celdas del penal, la institución encontró un panorama que calificó como preocupante.

"Vimos que están en condiciones infrahumanas. Estas instalaciones fueron construidas para 75 privados de libertad y actualmente albergan alrededor de 375. Es un hacinamiento exagerado", declaró el funcionario regional.

Zarsavilla indicó que solicitará la intervención del gobernador de la provincia de Los Santos para gestionar con el Gobierno Nacional mejoras urgentes, entre ellas la dotación de colchonetas, mejores condiciones de salubridad y la atención inmediata a las necesidades básicas de los internos.

Además, señaló que la entidad permanecerá durante la semana dando seguimiento al caso y coordinando acciones con distintas instituciones.

Denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos

Las reclamaciones fueron respaldadas por el abogado Julio César Pinzón Cosio, representante legal de varios privados de libertad recluidos en este penal, quien aseguró que los detenidos permanecen en condiciones que considera abiertamente violatorias de los derechos humanos.

Según explicó el jurista, a muchos internos les retiraron la ropa, los colchones y los utensilios que utilizaban para cocinar, obligándolos a dormir directamente sobre el piso o sobre estructuras metálicas.

"El trato que se les está dispensando es infrahumano. Hay personas que permanecen en espera de juicio y se presume su inocencia. No puede justificarse que sean sometidas a estas condiciones", manifestó Pinzón Cosio.

El profesional del derecho también hizo un llamado enérgico al presidente de la República para que intervenga en la situación de la cárcel pública de Las Tablas, al tiempo que recordó que muchas de las personas privadas de libertad en este recinto aún no han recibido una condena formal.