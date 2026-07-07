Crece expectativa por discusión del reglamento interno en la Asamblea

Luego de varios intentos inconclusos, finalmente el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional iniciará su discusión en segundo debate con altas expectativas sobre los cambios que se introducirán a la norma para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en este órgano del Estado.

Los diputados proponen que se modifique el procedimiento del acto de instalación de cada periodo anual legislativo a fin de que no existan retrasos como el ocurrido el año pasado; para ello, establecieron que solo se mencione el nombre del candidato por el que se vota sin justificar su decisión.

Prohíben también el nombramiento de personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en posiciones permanentes y transitorias, y la reserva de las sesiones de la Comisión de Presupuesto; las mismas serán de carácter público para que toda la población pueda tener conocimiento de lo aprobado.

Señalan que la falta de quórum no impedirá la comparecencia de funcionarios públicos al pleno; los diputados podrán hacer las preguntas que consideren necesarias hasta que se cumpla con el propósito de las mismas.

"Si por alguna razón la sesión tiene que ser suspendida por falta de tiempo o de quórum, la misma continuará los días subsiguientes", esboza el documento.

La diputada del Partido Realizando Metas, Dana Castañeda, indicó que la decisión de atender el reglamento interno fue aprobada en junta directiva ampliada por unanimidad tras solicitud de la presidenta del legislativo.

La Coalición Vamos, por su parte, ha solicitado que se preste atención a lo que el pueblo ha solicitado: orden y transparencia en planillas y eliminación de los beneficios sin sentido.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) también está a la espera de que este martes se reanude la discusión del proyecto para impulsar cambios que "fortalezcan la transparencia, el orden y el funcionamiento" de la institución.

Las últimas modificaciones al documento se realizaron a través de la ley No. 43 de 2020, es decir, hace seis años.

El Rori, de acuerdo con las distintas bancadas que conforman la Asamblea, debe ser "prioridad" durante este periodo legislativo.