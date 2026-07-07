Argentina / Egipto / Leo Messi / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Argentina contra Egipto: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/07 09:45:00 Noticias Relacionadas 1 Francia jugará con Marruecos en cuartos de final, tras eliminar con un penal de Mbappé a Paraguay 2 Senadora paraguaya Celeste Amarilla vierte graves insultos racistas contra Kylian Mbappé 3 Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026 4 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 5 Colombia y Suiza buscan avanzar a los cuartos de final 6 Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal ante España Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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