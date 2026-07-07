Caen más de 25 personas en Operación Alianza tras allanamientos simultáneos contra el narcotráfico

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda, como lo establecen la Constitución y la ley.

Más de 25 personas fueron aprehendidas en la Operación Alianza, durante allanamientos realizados de forma simultánea en la ciudad de Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón, por delitos relacionados con droga y tráfico internacional de drogas.

La investigación se inició desde el 8 de agosto de 2024; además, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al trasiego de drogas hacia tres continentes, decomisar más de 14 mil dólares en efectivo, incautar 4 vehículos, según confirmó el procurador Luis Gómez Rudy, quien adelantó el operativo a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y con colaboración internacional.

La banda operaba desde la Terminal Portuaria de Balboa, donde trabajadores de distintas áreas se encargaban de introducir sustancias ilícitas en contenedores con destino a países de Europa y Oceanía. Durante las pesquisas, se han incautado más de una tonelada de droga y diversos indicios.

La organización también utilizaba camiones y particulares para ingresar grandes cargamentos de droga al puerto, a la espera de ser introducidos en embarques con destino principalmente a Australia, Nueva Zelanda y Bélgica.

Durante la acción se estableció que dos de las personas aprehendidas tienen antecedentes penales, los cuales serán puestos a disposición de los Tribunales de Garantías para las audiencias de imputación y solicitud de medidas cautelares.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas continúa con las investigaciones para determinar el alcance de esta red criminal e identificar a más vinculados con este grupo delictivo.