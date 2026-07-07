Comisionada advierte sobre inspecciones de represalia de China a buques con bandera panameña

La comisionada de la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC), Laura DiBella, reiteró su preocupación expresada en marzo pasado respecto al uso por parte de China de las inspecciones de control del Estado rector de puerto como medida de presión contra los buques con bandera de Panamá.

A través de un comunicado, DiBella expresó su opinión personal, aclarando que no refleja la postura oficial de la Comisión Federal Marítima sobre el tema, e indicó que estas inspecciones de represalia superan con creces las normas históricas y han continuado sin señales de disminuir.

Según DiBella, estas acciones parecen destinadas a castigar a Panamá por una decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia panameña por haber anulado la concesión que la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, poseía anteriormente para operar las terminales de Balboa y Cristóbal en los lados Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

Dado que un porcentaje considerable del comercio estadounidense es transportado en naves abanderadas en Panamá, las detenciones injustificadas amenazan con generar repercusiones estratégicas y comerciales adversas para la marina mercante de los Estados Unidos, señaló la funcionaria.

Asimismo, subrayó que permitir la normalización de estas detenciones establecería un precedente sumamente perjudicial para las cadenas de suministro internacionales, por lo que frenar esta situación constituye una prioridad absoluta.

Finalmente, DiBella recordó que la legislación bajo la jurisdicción de la Comisión la faculta para examinar si las normativas o conductas de administraciones extranjeras generan escenarios desfavorables para la navegación comercial estadounidense.