INSAM y PROBIDSIDA impulsan Jornada de Actualización en Salud Mental y epidemiología para profesionales de la salud

El Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM), a través del Centro de Estudios y Tratamiento en Adicciones (CETA), en alianza estratégica con la Fundación PROBIDSIDA, llevará a cabo una Jornada de Actualización técnica sobre la situación actual de VIH y su asociación con el consumo de alcohol y otras drogas en hombres y mujeres.

La actividad estará dirigida a profesionales de los equipos multidisciplinarios de la Institución, así como a estudiantes de medicina y áreas afines.

El evento se desarrollará los días 9 y 10 de julio en el Hotel Marriott Albrook, Salón Veraguas, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

El objetivo central de este encuentro es profundizar en temas de alta relevancia para la salud pública actual, con especial énfasis en el análisis de las estadísticas epidemiológicas relacionadas con el consumo de sustancias.

Este espacio busca fortalecer las capacidades de atención y respuesta de los especialistas, fomentando un abordaje basado en evidencia científica y en la humanización del servicio.

Durante los dos días de formación, expertos de ambas instituciones compartirán conocimientos sobre el manejo clínico, los desafíos diagnósticos y las estrategias de intervención más eficaces en el ámbito del consumo de sustancias.

Asimismo, la jornada servirá como un foro para el intercambio de experiencias clínicas entre el INSAM, Probidsida y los estudiantes que se integran al sector Salud, promoviendo el fortalecimiento de la red de atención multidisciplinaria en el país.

La jornada es parte de la hoja de ruta estratégica del INSAM/CETA para 2026, orientada a elevar los estándares de atención, fomentar la investigación aplicada y estrechar lazos con organizaciones claves para el bienestar de la población, complementarias para enfrentar de manera integral los retos que plantea el consumo de alcohol y otras drogas en nuestra sociedad.

El CETA es un centro especializado en el manejo de la enfermedad adictiva desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual de manera integral.