La cantautora Erika Ender, con 35 años de trayectoria, asume la responsabilidad de acompañar a la nueva generación de talentos como directora de la Academia de Operación Triunfo Estados Unidos.

A pocas horas del debut del reality se informó que Ender acompañará a los artistas en su formación artística y humana dentro de la nueva “gran apuesta de Telemundo”.

Como directora de la Academia, la ganadora de múltiples premios y autora de éxitos internacionales liderará el proceso de preparación de los alumnos, supervisando su evolución musical y profesional.

“(…) Asumo este reto con la misma pasión con la que he vivido cada etapa de mi carrera y con el compromiso de compartir no solo lo que he aprendido en la industria, sino también las lecciones que la vida me ha regalado”, dijo la cantautora.

Asimismo, aseguró que está “feliz” de “vivir esta experiencia junto a una nueva generación de artistas y ayudarles a descubrir la mejor versión de sí mismos”.

La Academia también está integrada por la actriz y cantante Laura Flores como instructora de interpretación, además, Jorge Romano y David Cabrera se encargarán de la dirección musical.

El reality tiene una duración de ocho semanas y la Academia, donde los participantes recibirán una formación intensiva y se preparan para las galas en vivo, será el centro de la competencia y el público podrá seguir lo que sucede las 24 horas del día vía Youtube.

El jurado de la competencia está conformado por David Bisbal, Ana Bárbara y Ximena Sariñana. Al finalizar la competencia, el ganador, elegido por el voto del público, recibirá $100 mil y la oportunidad de iniciar una carrera con Universal Music Latino.