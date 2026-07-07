Autorizan créditos por $17.5 millones al Ministerio de Seguridad para reparar patrullas y mejorar cámaras de seguridad

El Consejo de Gabinete aprobó el traspaso de B/. 17,596,372.00 en concepto de créditos adicionales a favor del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg). Esta inyección de recursos busca contrarrestar el desgaste operativo de la Fuerza Pública, agilizando la puesta a punto del equipo rodante de prevención y modernizando las plataformas de monitoreo del delito a nivel nacional.

La asignación financiera cuenta ya con el aval técnico del Consejo Económico Nacional (CENA) y dispone del informe favorable de viabilidad presupuestaria expedido por la Contraloría General de la República, certificando la disponibilidad de los fondos líquidos del Tesoro Nacional.

El desglose de la inversión: Movilidad policial y alta tecnología

El capital autorizado por el Ejecutivo se ha fragmentado de manera técnica bajo dos líneas de acción prioritarias para mitigar las demandas comunitarias en materia de patrullaje preventivo y respuesta temprana:

Flota Vehicular de la Policía Nacional (B/. 11,723,301.00): Amparado en la Resolución de Gabinete 71-26, este presupuesto se asignará de manera exclusiva a la reactivación física, compra de repuestos y reparación mecánica de las radiopatrullas de la Policía Nacional.

La medida busca sacar del letargo a decenas de unidades fuera de servicio, una de las principales quejas ciudadanas ante el déficit de vigilancia en zonas residenciales y comerciales.

Sistemas de Videovigilancia y Tecnología (B/. 5,873,071.00): Aprobado mediante la Resolución de Gabinete 72-26, este monto se transferirá a los programas de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

El objetivo central es financiar los contratos de soporte especializado, renovación de servidores y mantenimiento correctivo de la red de cámaras que componen el Centro de Operación Nacional (CON-C5).

Filtro legislativo: Traslado a la Comisión de Presupuesto

A pesar de haber superado de forma exitosa los filtros de fiscalización del Palacio de las Garzas, las partidas presupuestarias deben cumplir con el debido proceso constitucional antes de su liberación total en las cuentas del Minseg.

El Gabinete instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que traslade ambos expedientes de crédito a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

En esta instancia legislativa, los comisionados someterán a escrutinio a las autoridades de Seguridad Pública, quienes deberán sustentar ante el pleno de los diputados el desglose operativo de cada renglón antes de recibir el visto bueno definitivo para proceder con las contrataciones.