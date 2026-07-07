Contraloría denuncia penalmente a exfuncionarios de la AMP, DGI y la Presidencia

La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público como resultado de auditorías realizadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior.

Según la entidad, las denuncias surgen de hallazgos detectados en distintos informes de auditoría, en los que se identificaron elementos que podrían ameritar una investigación penal.

Entre los casos remitidos figuran auditorías relacionadas con el Idaan, la Junta Comunal de Ponuga y expedientes vinculados a exfuncionarios como Noriel Araúz, Publio De Gracia Tejada, Nadia Del Río y Maritza Ureña, además de una investigación relacionada con la empresa FCC Construcción, S.A.

En el caso del Idaan, la denuncia estaría relacionada con la adquisición de perforadoras, mientras que en la Junta Comunal de Ponuga estaría relacionada con el manejo irregular de cheques para unas compras.

Por su parte, en el caso de Noriel Araúz, la denuncia estaría relacionada con el ejercicio de su cargo como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); al igual que Publio De Gracia, pero como director general de Ingresos (DGI); igualmente con Nadia Del Río, quien fue directora ejecutiva de la Presidencia de la República, y Maritza Ureña, quien fue subdirectora de la DGI.

Mientras que con la empresa FCC Construcción, S.A., trascendió que la denuncia estaría relacionada con una presunta exoneración del Impuesto Sobre la Renta.

La Contraloría explicó que la presentación de estas denuncias responde al deber legal de remitir al Ministerio Público aquellos casos en los que los hallazgos de auditoría puedan constituir posibles hechos delictivos.

La institución señaló que continuará informando a la ciudadanía sobre el avance de los casos derivados de su labor de fiscalización y reiteró su compromiso con la protección del patrimonio público, la transparencia y la rendición de cuentas.