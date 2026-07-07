Ciudad de la Salud realiza innovadora cirugía robótica de cáncer renal a paciente de 89 años

La Caja de Seguro Social (CSS) sigue avanzando en el uso de tecnología de punta para cirugías de alta complejidad. En la Ciudad de la Salud se realizó un procedimiento innovador a un paciente de 89 años con cáncer renal.

El caso fue atendido mediante una nefrectomía parcial asistida por robot, técnica que permite retirar el tumor sin necesidad de extraer todo el órgano. Así se conserva tejido sano y se protege la función renal.

El Dr. Elías Bodden, jefe de Urología, explicó que la cirugía busca preservar la mayor cantidad de nefronas posibles. Esto garantiza que el paciente mantenga una adecuada capacidad de filtración en su riñón.

"La idea es no quitar todo el riñón, sino extirpar únicamente la parte afectada por el tumor y preservar la mayor cantidad de nefronas posible para mantener una función renal adecuada", mencionó el especialista.

La plataforma robótica ofrece ventajas notables frente a la cirugía convencional. Con visión ampliada y movimientos precisos, el especialista logra una disección más exacta y segura.

Entre los beneficios destacan menor sangrado, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. El paciente puede reincorporarse antes a sus actividades cotidianas gracias a esta técnica.

La CSS reafirma con estos procedimientos su compromiso de brindar atención moderna y de calidad. La incorporación de sistemas robóticos fortalece la seguridad y precisión en cada intervención.

Actualmente, la cirugía robótica está disponible en la Ciudad de la Salud y en la provincia de Chiriquí. La institución ya anunció la llegada de un tercer sistema en Chitré.

Con esta expansión, más panameños tendrán acceso a operaciones de alta complejidad dentro de la CSS.