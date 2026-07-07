Organismo Electoral rechaza impugnación y deja en firme la elección de José Emilio Moreno como rector de la UP

Al momento de fundamentar jurídicamente la no admisión del recurso, los magistrados electorales universitarios determinaron que la petición carecía de la rigurosidad técnica necesaria y violaba los parámetros de la propia legislación interna de la Universidad de Panamá. Las causales de rechazo se basaron en dos puntos clave:

La impugnación electoral no cumplió con los requisitos obligatorios exigidos por el Reglamento General de Elecciones Universitarias, debido a que la defensa no detalló ni individualizó de manera clara los hechos concretos que sustentaban los supuestos reclamos.

Los señalamientos del abogado se limitaban de manera exclusiva a las mesas de votación ubicadas en la Extensión Universitaria de Soná, en la provincia de Veraguas.

El tribunal advirtió que la defensa no logró demostrar cómo una eventual anulación de votos en esa sede específica podría alterar el resultado de la contienda nacional.

Más allá de los vacíos jurídicos del recurso, el Organismo Electoral Universitario enfatizó que la realidad de los datos hacía estéril cualquier intento de frenar la proclamación del ganador.

Al momento del análisis técnico de la demanda, el engranaje electoral ya había completado el escrutinio de votos de 175 de las 200 mesas de votación instaladas en todo el territorio nacional, marcando una tendencia estadística matemáticamente imposible de revertir para las nóminas opositoras.