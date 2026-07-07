Panamá
MiAmbiente ordena cierre temporal del Volcán Barú tras derrumbe en la vía
- Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El Ministerio de Ambiente suspendió el paso peatonal y de vehículos 4x4 al Volcán Barú por un deslizamiento de tierra en el sector de La Nevera.
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El Ministerio de Ambiente anunció el cierre temporal del acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú. La medida responde a un derrumbe ocurrido en la ruta de Camiseta.
El deslizamiento se registró entre las 3:00 y 4:00 p.m. del lunes, en el kilómetro 10, en el sector conocido como La Nevera. La vía quedó completamente bloqueada.
El cierre aplica tanto para visitantes que ascienden a pie como para los turoperadores que utilizan vehículos 4×4. La decisión busca evitar riesgos para los usuarios.
Las cuadrillas iniciaron este martes con los trabajos de evaluación y limpieza. El objetivo es restablecer el tránsito en condiciones seguras lo antes posible.
La institución informó que comunicará por sus canales oficiales la reapertura del sendero. El aviso se dará una vez se confirme que la vía es transitable.
El MiAmbiente pidió comprensión a la ciudadanía. La medida, subrayó, responde únicamente a la protección de la vida y la seguridad de los visitantes.
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