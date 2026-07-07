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Panamá

MiAmbiente ordena cierre temporal del Volcán Barú tras derrumbe en la vía

Publicado 2026/07/07 16:45:00
  • Maryori Sánchez/ nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

El Ministerio de Ambiente suspendió el paso peatonal y de vehículos 4x4 al Volcán Barú por un deslizamiento de tierra en el sector de La Nevera.

El acceso al volcán Barú fue cerrado temporalmente tras derrumbe en vía de entrada.

El acceso al volcán Barú fue cerrado temporalmente tras derrumbe en vía de entrada.

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El Ministerio de Ambiente anunció el cierre temporal del acceso a la cima del Parque Nacional Volcán Barú. La medida responde a un derrumbe ocurrido en la ruta de Camiseta.

El deslizamiento se registró entre las 3:00 y 4:00 p.m. del lunes, en el kilómetro 10, en el sector conocido como La Nevera. La vía quedó completamente bloqueada.

El cierre aplica tanto para visitantes que ascienden a pie como para los turoperadores que utilizan vehículos 4×4. La decisión busca evitar riesgos para los usuarios.

Las cuadrillas iniciaron este martes con los trabajos de evaluación y limpieza. El objetivo es restablecer el tránsito en condiciones seguras lo antes posible.

La institución informó que comunicará por sus canales oficiales la reapertura del sendero. El aviso se dará una vez se confirme que la vía es transitable.

El MiAmbiente pidió comprensión a la ciudadanía. La medida, subrayó, responde únicamente a la protección de la vida y la seguridad de los visitantes.

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