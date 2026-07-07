IMHPA advierte calor extremo y déficit de lluvias de hasta 55% en Panamá por el fenómeno de El Niño

Condiciones climáticas como déficit de lluvias a nivel nacional, así como el aumento de las temperaturas del aire y la elevación de la sensatión térmica podrían reflejarse entre los meses de julio a diciembre de 2026, informó la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Luz Graciela de Calzadilla, durante un informe presentado al Consejo de Gabinete en referencia al estado actual del fenómeno de El Niño.

En el informe de perspectiva climática, se detalla que actualmente se mantiene la alerta de El Niño y que la mayoría de los modelos internacionales de pronóstico del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se puedan mantener en los próximos meses.

Actualmente, se pronostica para julio a diciembre de 2026 el predominio de escasez de lluvias en Panamá, con reducciones de hasta 55%. Además, entre julio y principios de agosto podrían presentarse períodos secos asociados con calor y, donde la mayoría de los modelos estadísticos estiman que las temperaturas del aire presentarán un aumento entre 1 a 3 grados centígrados.

Se explica, además, que los años que han presentado un comportamiento similar en los patrones climáticos durante los meses de enero a junio de 2026 son 1997, 2002, 2023. En estos años, denominados análogos, los episodios de El Niño se declararon en el trimestre de abril-mayo-junio, alcanzando una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

El IMHPA declaró el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026. La NOAA lo declaró el 12 de junio del presente año.

El fenómeno de El Niño cambia el clima en muchas regiones del planeta generando sequías en algunas zonas mientras que en otras provoca lluvias fuertes e inundaciones, así como el aumento de la temperatura global y el calor extremo.