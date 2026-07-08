Fiscalía fija audiencia de imputación en el caso Town Center por presunta estafa de $18.1 millones

La Fiscalía Metropolitana fijó para este 10 de julio, a las 3:00 p.m., la audiencia de formulación de imputación contra José Manuel Bern Barbero, dentro de una investigación por presuntos delitos contra el patrimonio económico relacionados con la administración y operación de Town Center Costa del Este.

El proceso surge a raíz de una querella presentada por Costa del Este Town Center Group, S.A., en la que también figuran como querellados Herman Bern Pitti, Ingrid Bern Barbero y Jacqueline Bern Barbero.

La querella atribuye la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y hurto agravado, además de incluir una reclamación civil por B/.18.1 millones, más los daños y perjuicios que puedan determinarse.

El Ministerio Público admitió la acción al considerar que cumplía con los requisitos establecidos en la ley.

De acuerdo con fuentes judiciales, durante la audiencia la Fiscalía solicitará tanto la formulación de imputación como la imposición de medidas cautelares personales contra José Manuel Bern Barbero.

La audiencia marcará el inicio de la fase judicial del proceso penal. En esta etapa, corresponderá al juez de garantías escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, antes de decidir si existen elementos suficientes para formular cargos y si procede imponer medidas cautelares mientras continúan las investigaciones.

Cabe destacar que la fijación de esta audiencia no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los investigados solo podrá determinarse mediante una sentencia ejecutoriada, conforme al principio de presunción de inocencia.

¿Quién es José Manuel Bern?

José Manuel Bern Barbero es un empresario panameño reconocido por su trayectoria en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, turísticos y comerciales de alto perfil.

Durante años estuvo vinculado a importantes inversiones privadas y ha sido identificado como una figura clave en el crecimiento urbanístico de sectores exclusivos de la capital panameña.

Uno de los proyectos con los que más se le relaciona es Town Center Costa del Este, el complejo que integra comercios, oficinas, hotel y espacios de entretenimiento, convirtiéndose en uno de los desarrollos más importantes de la última década en Panamá.

¿Por qué está siendo investigado?

El proceso surge tras una querella presentada por la sociedad propietaria de Town Center Costa del Este, que alega posibles irregularidades relacionadas con la administración y operación del complejo.

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Hasta el momento, las autoridades investigan los hechos y será durante la audiencia cuando el Ministerio Público exponga los elementos recopilados. No existe una condena en firme y el proceso se encuentra en etapa inicial.

¿Qué puede pasar ahora?

En la audiencia de imputación, un juez de garantías deberá decidir si existen suficientes elementos para formalizar cargos contra José Manuel Bern.

De ser admitida la imputación, la investigación continuará mientras se practican nuevas diligencias. Si no prospera, el proceso podría tomar otro rumbo conforme a lo que determine el tribunal.

¿Por qué este caso ha llamado tanto la atención?

El proceso ha generado gran expectativa porque involucra a uno de los empresarios más conocidos del país y a un proyecto emblemático como Town Center Costa del Este. Además, ocurre en un contexto de mayor escrutinio sobre la administración de grandes desarrollos inmobiliarios en Panamá.