Mulino logra acuerdo con bancadas de la Asamblea para impulsar el programa "Panamá pa Ti"

El presidente José Raúl Mulino, encabezó una reunión de alta coordinación con la junta directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Cambio Democrático (CD), Realizando Metas (RM) y el Partido Alianza. Durante el encuentro, las fuerzas políticas acordaron de forma unánime deponer banderas partidistas para dar prioridad parlamentaria a los proyectos de ley e inversión que impacten de manera directa el desarrollo social del país.

Durante la sesión de trabajo, el jefe del Ejecutivo expuso de forma detallada los componentes de su estrategia de reactivación económica, unificando criterios sobre las obras de infraestructura plurianuales que requerirán el respaldo presupuestario del Órgano Legislativo.

Reactivación de empleo y el despliegue del plan "Panamá pa Ti"

El mandatario panameño enfatizó ante los líderes parlamentarios que la columna vertebral de su administración se concentra en la ejecución del programa sombrilla "Panamá pa Ti", el cual articula tres necesidades históricas urgentes: la generación de plazas de trabajo estables, el acceso a servicios de salud pública y la distribución de agua potable.

Como ejemplo del dinamismo laboral que busca inyectar en el interior del país, Mulino citó los avances en la megraobra de la carretera Panamericana Oeste, un proyecto de infraestructura vial de gran envergadura que se extiende a lo largo de 192 kilómetros de longitud, conectando desde la localidad de Loma Campana, en la provincia de Panamá Oeste, hasta el distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas.

Plan de contingencia hídrica: 20 plantas potabilizadoras en la mira

Frente a las preocupaciones expresadas por los diputados sobre el desabastecimiento de agua en diversos circuitos electorales, el gobernante presentó un informe del estado de las infraestructuras de saneamiento e indicó las acciones en marcha:

Alcance de la inversión: El Gobierno Nacional mantiene bajo supervisión un bloque de 20 plantas potabilizadoras a nivel de la geografía nacional.

Fase operativa: De la cifra global, 13 potabilizadoras ya se encuentran en fase activa de ejecución física o han ingresado formalmente a las mesas de formulación de contratos públicos.

Prioridad para Azuero: El presidente recalcó que la península de Azuero es un área de atención crítica dentro del Plan Nacional de Agua Potable, por lo que ya se aceleran los trabajos de construcción y optimización de dos plantas potabilizadoras claves para la región.

Blindaje alimentario ante El Niño

Al abordar los informes científicos que pronostican un severo déficit de lluvias por los efectos del fenómeno de El Niño, el presidente Mulino reconoció que el sector agropecuario sufrirá un fuerte impacto.

No obstante, garantizó de forma tajante a las bancadas que el Estado cuenta con las previsiones financieras y logísticas para salvaguardar el abastecimiento continuo de alimentos básicos de la dieta panameña, especialmente el arroz.

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Respuestas regionales y grandes proyectos para San Miguelito

A solicitud de los diputados de diferentes zonas del país, el Ejecutivo delineó las siguientes acciones inmediatas:

Gira a Bocas del Toro: El presidente anunció que este jueves desarrollará una gira técnica de trabajo en el distrito de Changuinola, con el fin de entregar soluciones habitacionales, subsidios e insumos de apoyo al sector agrícola, además de reactivar proyectos de infraestructura deportiva.

Movilidad en San Miguelito: Para el populoso distrito de San Miguelito, el mandatario ratificó que se mantienen firmes los estudios técnicos e institucionales previstos para el desarrollo e implementación del sistema de transporte por teleférico, transformando la movilidad urbana del sector.