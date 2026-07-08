Panameños se sienten más productivos durante el mundial; hasta el clima laboral mejora

El 94% de los trabajadores en Panamá afirma sentirse igual o más productiva durante la época del Mundial, solo el 6% considera que su productividad disminuye durante este período de acuerdo con el estudio Productividad en tiempos de Mundial realizado por Konzerta.

Además, el 43% de las personas trabajadoras considera que el torneo mejora el clima laboral. Mientras que el 44% cree que no produce cambios; el 9% indica que el impacto depende de los resultados que obtiene la selección durante la competencia; y solo el 4% sostiene que el Mundial empeora el clima de trabajo.

"Los datos derriban el mito de que el Mundial impacta negativamente en la productividad, el 68% de las personas dice que trabaja normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia durante el Mundial no es la productividad, sino la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. Las personas no trabajan aisladas, trabajan en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo" , dijo Jeff Alejandro Morales, Gerente de Marca de Konzerta.com en Jobint.

Por otro lado, el 77% de los talentos menciona que en su organización no ocurren cambios durante el mundial; frente al 23% que dice que sí.

Entre los cambios que ocurren el 54% menciona que se organizaron espacios para verlos en el lugar de trabajo; el 43% indica que se permitieron ver partidos de la selección; el 42% afirma que hay televisores transmitiendo el Mundial de forma permanente; el 17% señala que se trabajó en modalidad home office los días que jugó la selección; y el 9% menciona otras iniciativas.

Si hay un partido importante durante el horario laboral, ¿qué hacen los talentos? El 68% menciona que continúa trabajando normalmente. Por su parte, el 26% dice que sigue el encuentro de reojo mientras realiza sus tareas; el 4% solicita autorización para verlo; y solo el 2% reconoce que deja de trabajar durante ese momento.

El 92% dice que nunca faltaría al trabajo para ver un partido del Mundial; el 7% de los talentos dice que lo haría solo si es un partido importante; y el 1% menciona que lo haría, que mira todos los partidos del Mundial.

Además si su selección llegara a la final, el 77% de los talentos panameños dice que trabajaría como siempre; el 21% pediría ver la final en su trabajo; el 1% fingiría enfermedad y faltaría; y el 1% dice que renunciaría.

Por su parte, el 46% de los especialistas en Recursos Humanos considera que durante el Mundial los talentos están más motivados; otro 42% menciona que el torneo no genera cambios significativos en la motivación; y el 12% cree que se encuentran menos motivados.

Al analizar el impacto sobre la productividad, el 58% de los especialistas afirma no estar preocupado por una posible caída en el rendimiento de los talentos. Solo el 42% manifiesta preocupación por este aspecto.

En tanto que el 42% asegura que se registran más ausencias durante los partidos importantes, mientras que el 58% afirma que no observa cambios en este aspecto.

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Además, el 72% señala que, si una persona falta de manera injustificada durante el torneo, se le aplica algún tipo de sanción. El 28% indica que no existen consecuencias formales en esos casos.

Mientras que 67% de los especialistas en Recursos Humanos señala que su organización no implementó políticas o acciones especiales vinculadas al Mundial, mientras que el 33% indica que sí hubo cambios.