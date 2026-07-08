Senadora Celeste Amarilla eleva la violencia verbal y lanza graves insultos contra Kylian Mbappé

Las repercusiones del Mundial 2026 han saltado de las canchas de fútbol al plano político en Paraguay. La senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, se encuentra en el centro de una intensa polémica tras reiterar sus ataques verbales contra el astro francés Kylian Mbappé, utilizando términos que han sido catalogados como racistas y despectivos.

La controversia escaló luego de un presunto desaire del delantero francés hacia el joven guardameta paraguayo Orlando Gill al finalizar el encuentro entre ambas selecciones.

"Ataques de tinte racista en el Congreso"

Durante una sesión en el Congreso paraguayo, Amarilla justificó su postura argumentando que defendía la dignidad del futbolista juvenil.

"¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez estaba jugando ante el mundo, le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, este (hijo de...) le niega la mano y le grita en la cara", se justificó la legisladora.

Sin embargo, la polémica se encendió en las redes sociales, donde la senadora profirió duros insultos hacia el goleador del Mundial, refiriéndose a él como un "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

Según la política, el genio francés "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido (contra Paraguay), como todo su equipo; no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo".

"Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió la senadora.

No conforme con esos insultos, la senadora atacó otra vez en sus redes sociales:

"¡¡¡Bruto, no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, ¡yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", publicó.

Amarilla admitió posteriormente en una entrevista que sus declaraciones fueron impulsadas por el momento: "Lo hice así, sin pensar, por eso son los problemas que tengo ahora", expresó, aunque aseguró sentir el respaldo de un sector de la población.

Comentarios homofóbicos se suman a la polémica

Celeste Amarilla no fue la única legisladora en arremeter contra la figura de la selección francesa. El también parlamentario Juan Carlos "Nano" Galaverna emitió declaraciones de tinte homofóbico, calificando al jugador con epítetos despectivos sobre su vida privada y alegando supuestas provocaciones verbales de Mbappé hacia el futbolista paraguayo Cáceres durante el partido.

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Rechazo dentro del propio legislativo

Las reacciones de rechazo interno no se hicieron esperar. El presidente del Congreso, el senador Basilio "Bachi" Núñez, se distanció categóricamente de las expresiones de sus colegas y condenó el tono de los ataques.

"A título personal, las publicaciones de la colega senadora no están mal, están malísimas; no representan lo que piensa la mayoría de los paraguayos", señaló Núñez de forma tajante.

El legislador añadió que, si bien se puede cuestionar la actitud deportiva del jugador en la cancha, el racismo no tiene justificación: "Él puede ser un jugador arrogante o antideportivo (...), pero ¿quiénes somos nosotros para referirnos al origen de ningún jugador, siendo que nosotros también exportamos jugadores?", concluyó.

Senado paraguayo condena las expresiones racistas contra Mbappé

El Senado de Paraguay condenó este miércoles "las expresiones discriminatorias y racistas" de Amarilla contra Mbappé, con una resolución que salió adelante pese al apoyo que brindaron esta jornada a la legisladora otros senadores.

Después de una deliberación de más de 5 horas, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, en la que también manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación y remarcó que los dichos de Amarilla no representan la posición de esta cámara del Congreso del país suramericano.