Investigan cruel matanza de cuatro cachorras de cacería en El Carate de Las Tablas

Un hecho que ha generado profunda consternación mantiene en alerta a los residentes de la comunidad de El Carate, en el distrito de Las Tablas. Unidades de la 7.ª Zona de la Policía Nacional atendieron el macabro hallazgo de cuatro cachorras de cacería que fueron encontradas colgadas y sin vida.

Tras recibir el reporte, los efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar en compañía de la Juez Comunitaria de Paz de El Carate para iniciar los protocolos correspondientes y asegurar la escena.

Inician investigaciones por maltrato animal

Como parte de las primeras acciones legales, la autoridad competente emitió el oficio respectivo por la presunta comisión del delito de maltrato animal. Con este paso, se abren formalmente las investigaciones para esclarecer las causas y señalar a los responsables de este lamentable suceso.

De manera preliminar, las autoridades informaron que ya se ha identificado a una persona que figura como presunta sospechosa. Según los datos recabados en el terreno, este ciudadano sería reincidente en conductas similares dentro de la comunidad.

Actualmente, el Ministerio Público y los brazos auxiliares de la justicia desarrollan las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades penales que correspondan, siempre bajo el debido proceso y conforme a las leyes vigentes de protección animal en el país.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley, al tiempo que hizo un llamado enérgico a la población para que sigan denunciando cualquier acto de crueldad que atente contra la vida y el bienestar de los animales.