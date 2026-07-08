Minsa moderniza servicios odontológicos en Panamá Este

En el Policentro de Chepo se inauguró un moderno equipo de rayos X panorámico digital, adquirido por el Minsa con apoyo del Despacho de la Primera Dama. La inversión supera los 80 mil balboas.

El ministro Fernando Boyd Galindo resaltó que esta tecnología marca un avance en el acceso a diagnósticos odontológicos especializados. Se beneficiarán comunidades desde Pacora hasta Darién.

Asimismo, Boyd enfatizó que es el primer equipo de su tipo en la región, inexistente desde San Miguelito hasta la frontera colombo-panameña. “Garantiza servicios de alta calidad”, afirmó.

A su vez, el director regional de Salud, Bernabé González, subrayó que la cobertura se ampliará a más de 137 mil residentes de Panamá Este. Incluye poblaciones de difícil acceso.

De igual manera, González explicó que las radiografías panorámicas son indispensables para extracciones complejas, ortodoncia y evaluaciones integrales de la cavidad oral. Los pacientes ya no tendrán que trasladarse.

De tal manera, este nuevo sistema permitirá imágenes de alta resolución, diagnósticos precisos y detección de patologías. Esto facilitará la planificación de tratamientos odontológicos especializados.



La la ceremonia de inauguración contó con el corte de cinta realizado por la Primera Dama y el ministro de Salud. Autoridades locales y personal médico participaron en el acto.