Como una medida de protesta, algunos moradores de la comunidad de Nuevo Colón cerraron la carretera Transístmica con rumbo a Sabanitas, con el fin de obtener sus títulos de propiedad.

Los manifestantes aseguran que tienen unos 40 años de residir en el lugar y no cuentan con esa documentación.

Yaira Thompson, una de las moradoras, manifestó que unas 400 familias se encuentran en esta situación y llevan más de cuatro décadas esperando su título de propiedad.

Por su parte, José Martínez indicó que las autoridades no les han dado ningún tipo de respuesta, motivo por el cual tomaron la firme decisión de presionar a las instituciones con el cierre de la vía pública.

Intervención policial y mediación de las autoridades

Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para conversar con los manifestantes, a fin de que despejaran la carretera Panamá-Colón y los accesos que van hacia la ciudad atlántica.

La situación fue atendida directamente por el gobernador de Colón, Julio Hernández, quien les sugirió a los afectados que conformaran una comisión y se dirigieran a la sede de la gobernación, con el propósito de entablar un acercamiento formal y atender cada una de sus inquietudes.

El cierre de la carretera Transístmica se extendió por espacio de una hora, lo que generó graves afectaciones al libre tránsito.

Debido al bloqueo, los conductores se vieron obligados a desviarse y tomar la autopista Panamá-Colón para poder llegar a la costa atlántica.