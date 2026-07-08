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Panamá

Aprehenden a Noriel Araúz en Tocumen por investigación por presunto enriquecimiento ilícito

Publicado 2026/07/08 11:15:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

Araúz quedó a órdenes de las autoridades por una investigación relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Noriel Araúz estuvo al frente de la entidad en el Gobierno de Cortizo. Foto: Archivo

Noriel Araúz estuvo al frente de la entidad en el Gobierno de Cortizo. Foto: Archivo

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El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue aprehendido este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de que las autoridades ejecutaran una orden de detención en su contra.

Araúz quedó a órdenes de las autoridades por una investigación relacionada con el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La aprehensión se realizó cuando el exfuncionario se encontraba en la terminal aérea.

Noriel Araúz estuvo al frente de la AMP durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, periodo en el que la entidad estuvo vinculada a decisiones relacionadas con el sector marítimo del país.

 

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