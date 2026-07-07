Nuestro cerebro cambiante

Cuando pensamos en el cerebro, solemos imaginarlo como un órgano que termina de formarse en la juventud y luego se limita a envejecer. Nada más lejos de la realidad. Nacemos con cien mil millones de neuronas y un número astronómico de conexiones, pero esa estructura inicial es solo el comienzo. El cerebro se poda durante la infancia y la adolescencia para ser más eficiente, y luego continúa transformándose en la edad adulta, la paternidad, la menopausia y tras un accidente cerebrovascular. Esa capacidad de cambio constante es lo que debería maravillarnos y también preocuparnos.

La idea de que a los veinticinco años el cerebro ya está completamente desarrollado es un mito que los neurocientíficos han desmentido. La madurez cerebral no llega con una fecha de caducidad. Estudios recientes muestran que la función ejecutiva, esa habilidad para planificar y controlar impulsos, experimenta un estallido entre los diez y quince años, pero sigue ajustándose hasta bien entrada la veintena. ¿Y qué hay de la influencia del entorno? El estrés, las dificultades económicas y la cultura también moldean nuestro cerebro. Crecer en un hogar de bajos ingresos puede acelerar ciertos cambios, pero eso no significa que estemos condenados. Significa que el cerebro responde a lo que vivimos.

Quizás uno de los cambios más fascinantes ocurre durante la paternidad. El embarazo remodela el cerebro de la madre de forma profunda y duradera. Las redes cerebrales dedicadas a la autorreflexión y la conexión emocional se reorganizan para fortalecer el vínculo con el bebé. Y lo mismo sucede en los padres: su materia gris se reduce en áreas asociadas a conductas más sensibles. La crianza, con todo su caos y responsabilidades, se convierte en un entrenamiento cognitivo que construye reservas para la vejez. Es como aprender un idioma nuevo, pero en versión extrema.

La menopausia, por su parte, plantea un desafío hormonal que muchos ignoran. La caída del estrógeno obliga al cerebro a buscar combustible alternativo. Pero lejos de ser una sentencia de deterioro, el cerebro se adapta. Las investigaciones científicas demuestran que el deterioro cognitivo no es inevitable si cuidamos factores como la hipertensión, la obesidad o el aislamiento social. La mediana edad es una ventana crítica para proteger lo que tenemos.

Y luego está la capacidad de recuperación tras un ictus. Cuando un vaso sanguíneo se rompe o se bloquea, el cerebro pierde neuronas, pero también desarrolla nuevas conexiones para rodear el daño. Esa plasticidad no es un truco de la naturaleza, es una demostración de que nunca dejamos de ser obras en construcción.

Deberíamos dejar de obsesionarnos con la idea de un cerebro fijo y perfecto. Nuestra mente no es un producto terminado sino un proceso continuo. Cada etapa de la vida trae sus propias transformaciones. Entenderlo nos ayuda a aceptar los cambios y a tomar decisiones para mantenerlo sano. El cerebro es una bestia complicada, sí, pero también es la máquina más resiliente que conocemos.