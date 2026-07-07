Controversia por sobreseimiento: Cuestionan a una fiscal por omitir peritaje

El sobreseimiento dictado por la fiscal Deisy Vásquez, de la Sección de Delitos contra la Vida e Integridad Personal del área metropolitana, a favor del conductor imputado por lesiones personales culposas —en perjuicio de un motociclista tras un accidente el 8 de noviembre de 2024— ha sido cuestionado por la defensa de la víctima. El equipo legal argumenta que la resolución omitió un informe pericial clave que formaba parte de la investigación.

El accidente ocurrió sobre el puente del Corredor Sur, a la altura de Santa María, en dirección hacia Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, donde el motociclista resultó lesionado tras colisionar con el vehículo conducido por el imputado, quien habría ejecutado un giro prohibido.

La Fiscalía había admitido previamente la querella presentada por la víctima, quien recibió una incapacidad médico-legal provisional de 60 días como consecuencia de las lesiones sufridas.

Sin embargo, al emitir la resolución de sobreseimiento, la Fiscalía no valoró el informe elaborado por el perito particular propuesto por la querella, el cual concluye que la versión del conductor del sedán presenta inconsistencias técnicas.

De acuerdo con ese peritaje, el vehículo no se encontraba completamente detenido al momento del impacto y su desplazamiento hacia la izquierda (giro prohibido) habría sido determinante para que la motocicleta y su conductor fueran proyectados hacia los carriles contrarios. El informe también cuestiona la afirmación del conductor de que nunca observó la motocicleta, pese a las condiciones de visibilidad constatadas durante la diligencia de recreación de los hechos.

Una fuente vinculada al proceso señaló que resulta llamativo que la fiscal únicamente tomara en consideración el informe de Accidentología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyas conclusiones favorecían al conductor del auto, mientras que desestimó el análisis pericial presentado por la querella, que respaldaba la versión del motociclista.

La diferencia entre ambos peritajes plantea interrogantes sobre la valoración de la prueba técnica dentro del proceso penal. La representación legal de la víctima sostiene que el informe particular contenía observaciones relevantes que debieron ser analizadas y confrontadas con el resto de las pruebas antes de adoptarse una decisión definitiva.