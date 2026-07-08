TRACIT: Panamá mejora en control aduanero pero persisten riesgos en la Zona Libre

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) presentó en Panamá su informe sobre el desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito. El evento, organizado por la CCIAP, reunió a autoridades regionales para discutir avances y desafíos en la lucha contra este fenómeno.

En el caso de Panamá, el estudio reconoce capacidades regulatorias y aduaneras sólidas, aunque advierte sobre vulnerabilidades persistentes. La Zona Libre de Colón aparece como un punto crítico: facilita el comercio legítimo, pero también es aprovechada por redes criminales para distribuir mercancía ilícita.

El informe ubica a Panamá en el segundo lugar regional, con 49.6 puntos, detrás de Costa Rica y por encima de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. A nivel global, el país ocupa la posición 81 entre 158 economías evaluadas, lo que refleja avances pero también retos pendientes.

Entre los logros regulatorios recientes se destaca la salida de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de alto riesgo de la Unión Europea. Sin embargo, TRACIT advierte que estos avances aún no se traducen en procesos judiciales proporcionales frente al volumen del comercio ilícito.

Asimismo, el documento señala riesgos estructurales asociados a la Zona Libre de Colón, donde el contrabando, el lavado de activos y la reexportación de productos falsificados continúan siendo prácticas recurrentes. La falta de controles efectivos permite que estas actividades se mantengan vigentes.

Durante la presentación, la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, reafirmó el compromiso de fortalecer la trazabilidad y los mecanismos de control. Subrayó que el trabajo interinstitucional busca cerrar espacios al trasiego ilegal, especialmente en productos derivados del tabaco.

Por su parte, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, advirtió que el comercio ilícito genera competencia desleal, resta recursos al Estado y afecta la confianza de los inversionistas. Insistió en la necesidad de cooperación regional y uso de tecnología para enfrentar este desafío.

El TRACIT recomendó reforzar el marco regulatorio de las zonas francas, mejorar la capacidad de inspección aduanera, combatir la corrupción y supervisar el comercio electrónico. Con ello, Centroamérica podrá avanzar hacia un sistema más seguro y competitivo frente al comercio ilícito.