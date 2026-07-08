Panamá ya explora el uso de la banda 6 GHz en el país

El futuro uso de la banda de frecuencia de 6 GHz y su papel estratégico en el desarrollo de nuevas tecnologías inalámbricas en Panamá ya se analiza en el país.

Esta semana, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) realizó un foro que reunió a diversos participantes de la industria de telecomunicaciones, de fabricantes de tecnologías inalámbricas y de los operadores móviles nacionales, en momentos en que distintos países evalúan cómo aprovechar este segmento del espectro radioeléctrico para ampliar la conectividad, fortalecer redes digitales y responder al creciente tráfico de datos.

La banda en evaluación comprende el rango de 5925 MHz a 7125 MHz, considerado clave para tecnologías como Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, redes móviles avanzadas y futuras generaciones de telecomunicaciones.

La ASEP informó que el foro busca recopilar opiniones, aportes técnicos y perspectivas de las partes interesadas, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones sobre la atribución y el uso eficiente del espectro radioeléctrico, un recurso natural limitado y estratégico para el desarrollo tecnológico y económico del país.

Como parte del proceso, el regulador panameño evalúa dos escenarios principales: atribuir el segmento de 5925 a 6425 MHz para uso libre o no licenciado (500 MHz), o considerar la totalidad de la banda, de 5925 a 7125 MHz (1200 MHz), bajo ese mismo esquema.

El director de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, señaló que el foro constituye un espacio de participación para conocer las opiniones de todos los sectores interesados en el uso de la banda de 6 GHz.

Saucedo destacó que este rango de frecuencias representa uno de los recursos espectrales más relevantes para atender las necesidades de conectividad global, ampliar la capacidad de las redes digitales, mejorar la experiencia de los usuarios y responder al crecimiento acelerado del tráfico de datos.

Actualmente, la banda de 5925 a 7125 MHz mantiene asignaciones vigentes en Panamá para servicios de telecomunicaciones, incluidos enlaces fijos terrestres y satelitales, por lo que su eventual reorganización requiere evaluar condiciones de coexistencia entre distintos servicios.

La ASEP indicó que el análisis tomará en cuenta las tendencias internacionales, las necesidades nacionales y la eficiencia en el uso del espectro.

Este foro se inserta en una discusión global sobre el destino de la banda de 6 GHz en que algunos países han priorizado su uso libre o no licenciado para tecnologías Wi-Fi de nueva generación, mientras que otros estudian de manera balanceada reservar parte del espectro para fortalecer redes móviles avanzadas, como 5G y futuras generaciones.