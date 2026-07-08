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Letras del Tesoro se adjudican con demanda superior a dos veces el monto colocado
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El resultado confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado.
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La subasta de Letras del Tesoro a 12 meses registró una demanda total de $297.07 millones, equivalente a más de dos veces el monto adjudicado en la primera vuelta, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La República de Panamá adjudicó $ 179.65 millones a un precio de 95.29%, compuesto por $ 139.77 millones en ofertas competitivas y no competitivas, en adición a $ 39.877 millones por el reconocimiento de intereses preferenciales.
La operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado.
La subasta cerró con un rendimiento de corte de 4.921% y un Rendimiento Promedio Ponderado (RPP) de 4.89%. Estos resultados reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo del Gobierno Nacional.
Frente a la subasta anterior, el movimiento en el RPP se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.
El resultado confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado y contribuye al fortalecimiento de la curva de rendimientos doméstica. Asimismo, permite al MEF continuar gestionando de manera activa la liquidez, el calendario de vencimientos y los riesgos de refinanciamiento.
Con esta operación, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con una gestión responsable de la deuda pública, orientada a mantener acceso oportuno al mercado, optimizar el costo financiero y preservar la flexibilidad fiscal del Estado.
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