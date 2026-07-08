Nuevo embajador de China llega a Panamá con la meta de profundizar lazos y cooperación práctica

El nuevo embajador de la República Popular de China en Panamá, Zhang Xiangyan, arribó al país para asumir formalmente sus funciones diplomáticas, convirtiéndose en el tercer embajador de la nación asiática en suelo istmeño.

A su llegada, el diplomático fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por Ángela Álvarez, directora general encargada de Protocolo y Ceremonial de la Cancillería de Panamá.

Tras su recibimiento, el embajador Zhang manifestó que es un gran honor asumir esta misión en Panamá, al tiempo que expresó su total disposición de trabajar de la mano con el Gobierno nacional y con amigos de diversos sectores para fortalecer aún más la comunicación y la coordinación entre ambos países.

Asimismo, el nuevo representante chino destacó entre sus principales objetivos el profundizar la amistad entre ambos pueblos e impulsar nuevos avances en la cooperación práctica entre China y Panamá en distintos ámbitos, con miras a generar mayores beneficios recíprocos para ambas naciones.