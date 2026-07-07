El primer Parque Nacional de Panamá, el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, que abarca una extensión de 4,816 hectáreas, distribuidas entre el distrito de Capira y Chame, en Panamá Oeste, cumplió su aniversario número 60 el pasado 28 de junio.

Anualmente, el parque, donde empezó la historia de la protección ambiental en el país, recibe más de 5,000 visitantes, sin embargo, tras los trabajos de rehabilitación en lo que va del año han recibido cerca 4,000 personas.

Rodney Mitre, jefe de Uso Público del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, explicó que las visitan se han visto impulsadas luego de la implementación del proyecto de mejoras del patrimonio de la conservación del Ministerio de Ambiente (MiAmiente), además, la rica biodiversidad, que caracteriza, el área protegida, siempre ha despertado el interés del público.

Mitre, en un recorrido con medios locales, comentó que la reserva cuenta con cuatro senderos de interpretación de la biodiversidad: Cerro La Cruz, Podocarpus, Zamora y Panamá.

El sendero Panamá es un camino amplio y seguro para una caminata familiar, con una baja exigencia física y en la mañana ofrece un paisaje único.

Cerro La Cruz, por su parte, requiere un mayor esfuerzo. Es el sendero más popular y su ascenso toma entre 45 minutos a una hora.

En la cima, a aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar, se tiene una vista panorámica de la Bahía de Chame y sus alrededores.

Con suerte, durante la caminata, si prestar atención, podrás observar algunas de las especies que habitan la reserva como aves, mariposas, ranas, entre otras.

Óscar Paneso, gerente del insectario en Gamboa del Laboratorio de Heliconius, aseguró que en la zona se pueden encontrar diferentes tipos de mariposas porque en el lugar se encuentran también las plantas hospederas y nectaríferas.

En cuanto a la flora, Guido Berguido, biólogo y director Adopta Bosque Panamá, añadió que en el parque se pueden encontrar helechos, bromelias y orquídeas.