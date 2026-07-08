CSS implementará transformación digital y transparentará lista de medicamentos cubiertos en tres meses

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó un balance sobre los retos que ha tenido la institución durante su gestión, destacando la transición definitiva de los procesos manuales hacia un sistema tecnológico integrado y una política de transparencia sin precedentes sobre la cobertura de servicios y fármacos.

Durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro Reporta, el titular de la CSS detalló las acciones inmediatas para resolver las crisis de desabastecimiento, la mora quirúrgica y el histórico nudo crítico en la asignación de citas médicas.

En su intervención, el director reveló que la institución operaba de forma obsoleta, gestionando hasta cinco sistemas simultáneos que obligaban al personal a consolidar datos manualmente en tablas de Excel para conocer la disponibilidad en las farmacias.

Actualmente, la CSS implementó un único sistema de dispensación y control alimentario que rastrea cada unidad de medicamento en tiempo real. Esta herramienta permitirá a los asegurados conocer el consumo diario y los días de abastecimiento restantes de cada medicamento, como el irbesartán para la hipertensión.

Mon aclaró que, en un plazo de tres meses, la población y el cuerpo médico podrán utilizar plataformas como "Mi Farma Digital" y "Mi Laboratorio Digital" para verificar con exactitud qué insumos y medicamentos están cubiertos por la Cuota Obrero-Patronal.

El director enfatizó que el panameño se ha acostumbrado al "no hay", pero no está acostumbrado a escuchar "esto no lo cubre el seguro social", advirtiendo que lo que no esté en la página, simplemente no está cubierto, lo que implicará una transformación en la conducta de los usuarios y de los propios médicos para buscar alternativas terapéuticas dentro de la lista oficial.

Para aquellos exámenes especializados, reactivos de laboratorio o medicamentos de alta complejidad que pongan en riesgo la vida del paciente y no estén incluidos en dicha lista, Mon anunció que se optimizarán los procesos internos para que las comisiones de análisis actúen con rapidez, autorizando compras urgentes y garantizando los tratamientos de riesgo vital.

Por otra parte, se refirió a la integración del Sistema Público, el cual se coordina estrechamente con el Ministerio de Salud (Minsa), indicando que los servicios o fármacos no cubiertos por la CSS que sí estén contemplados por el Estado serán canalizados a través del Minsa para poder ofrecer una respuesta unificada de salud.

Respecto al retraso en los salones de operaciones, el funcionario aseguró que las cirugías de urgencia se atienden bajo un estricto sistema de triaje. Además, reportó un control definitivo en áreas de alta complejidad, como la cirugía cardíaca, donde la lista de espera se redujo a un máximo de 60 días, e igualmente en el área de ortopedia, donde los reemplazos de cadera y procedimientos complejos se encuentran controlados.

En cuanto a oftalmología, recalcó que sigue siendo el mayor reto por el alto volumen de pacientes y la falta de especialistas. Por ello, para mitigar la escasez de médicos subespecialistas, Mon adelantó que el Órgano Ejecutivo enviará un paquete de modificaciones de leyes a la Asamblea Nacional en este nuevo periodo legislativo, buscando abrir las vías legales para robustecer el roster de trabajo institucional, incluyendo la posibilidad de incorporar profesionales extranjeros.

Finalmente, el director calificó el acceso a las citas médicas como un problema multifactorial que no se soluciona únicamente sumando médicos, sino optimizando la distribución a través de la tecnología y la telemedicina.

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Para este propósito, la CSS ya cuenta con una central telefónica inteligente impulsada por inteligencia artificial (IA) y algoritmos avanzados que determinan cuántos médicos se requieren por turno según la demanda real.