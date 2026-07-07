Por un espacio de tres meses, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala llevará a cabo la investigación en torno al caso de un menor de edad que hirió con un arma blanca a otro estudiante en la provincia de Colón.

El suceso está directamente relacionado con un ataque en contra de un estudiante de 17 años, quien fue agredido físicamente por otro menor de su misma edad.

De acuerdo con los informes del Ministerio Público, a este adolescente se le decretó la medida cautelar de detención provisional al ser procesado por el presunto delito de tentativa de homicidio, por un hecho registrado en el interior del colegio José Guardia Vega.

Legalización de la captura y cargos

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez de la causa decretó la legalización de la aprehensión del presunto agresor.

De igual forma, la fiscalía presentó la formulación de la imputación de cargos contra el menor, la cual fue debidamente admitida en su totalidad.

Este acto de violencia ocurrió el pasado viernes 3 de julio, cuando el implicado atacó al otro alumno. El hecho motivó el traslado inmediato de la víctima a las instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica especializada de urgencia.

Las autoridades médicas y de seguridad informaron que el adolescente afectado permanece hospitalizado debido a la gravedad de las lesiones. El informe oficial detalla que el estudiante sufrió heridas graves con arma blanca localizadas en el lado izquierdo del tórax, en el costado derecho y en la espalda.