CSS inaugura Hospital de Día en Colón para fortalecer atención ambulatoria

La Caja de Seguro Social (CSS), inauguró un moderno Hospital de Día en el nuevo Manuel Amador Guerrero, ubicado en Colón. Este espacio está diseñado para brindar atención ambulatoria especializada y reducir hospitalizaciones innecesarias.

De esta manera, los pacientes podrán acceder a terapias avanzadas y medicamentos endovenosos sin alterar su rutina diaria. Según la Dra. Alejandra Lobán, el sistema garantiza que los usuarios regresen a casa el mismo día.

Además, la iniciativa busca disminuir el impacto emocional y económico que generan los internamientos prolongados. Con ello, se fortalece la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

En su primera fase, la unidad ofrecerá tratamientos con antibióticos para infecciones complejas, hierro intravenoso para anemia y terapias inmunoreguladoras para enfermedades autoinmunes. Todo bajo estricta supervisión médica.

Asimismo, los horarios de atención se adaptan a las necesidades de los usuarios, con disponibilidad de lunes a domingo para antibióticos y de lunes a viernes para hierro e inmunoreguladores.

La duración de los ciclos terapéuticos dependerá de cada condición clínica. Los esquemas pueden variar desde una cita trimestral hasta procesos continuos de varias semanas.

Con esta apertura, la CSS avanza en su estrategia de modernización y descentralización de servicios.



