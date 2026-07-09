Fuertes vientos causan estragos en Panamá y San Miguelito: Sinaproc emite aviso de prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que el fuerte temporal de lluvias y ráfagas de viento registrado este jueves provocó afectaciones directas en nueve viviendas, caídas de árboles sobre tendidos eléctricos y vías públicas, daños a vehículos particulares y el colapso estructural de un anuncio comercial de gran envergadura en las provincias de Panamá y San Miguelito.

Los equipos de rescate y evaluación de daños se desplazaron de forma prioritaria a los puntos críticos, confirmando de manera preliminar que, a pesar de la gravedad de los impactos materiales, no se reportan personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

Balance preliminar de los daños en la región metropolitana

El reporte de contingencia emitido por los estamentos de seguridad detalla la magnitud de los incidentes provocados por las ráfagas de viento y la saturación de los suelos:

Un total de cinco residencias sufrieron daños estructurales tras ser impactadas por la caída de árboles maduros, mientras que otras cuatro casas reportaron la pérdida y desprendimiento total o parcial de sus techos de zinc.

Se contabilizaron tres árboles caídos que bloquearon calles principales, afectando la movilidad urbana, y dos árboles que colapsaron directamente sobre vehículos estacionados.

En el corregimiento de Tocumen, las fuerzas del viento provocaron el desplome total de un letrero comercial, obligando la intervención de cuadrillas técnicas para despejar el área.

Las zonas donde se concentraron las labores de emergencia y remoción de escombros incluyen los corregimientos de Belisario Frías y Rufina Alfaro (en San Miguelito), además de Las Cumbres, Tocumen, Alcalde Díaz, Juan Díaz, Villa Rica, Pacora y Coco del Mar (en la provincia de Panamá).

Alerta institucional: Dos ondas tropicales bajo monitoreo

Debido a la persistencia de las condiciones de inestabilidad atmosférica, el Sinaproc ha extendido un aviso de prevención formal que se mantendrá vigente hasta las 11:50 p.m. del domingo 12 de julio de 2026, dando cobertura a todo el territorio nacional y las áreas marítimas de ambas costas.

Pronóstico meteorológico para el fin de semana

Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) instaron a la ciudadanía a evitar por completo el cruce de calles inundadas, ríos o vados, mantener limpios los desagües residenciales, asegurar los techos propensos a desprendimientos, portar una mochila de emergencias y mantenerse informados de forma exclusiva a través de los boletines oficiales de Sinaproc para evitar la propagación de noticias falsas en plataformas digitales.