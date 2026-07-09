Gobierno entrega los primeros 13 puentes zarzos en la comarca con la plata de la mina

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, informó que tiene previsto entregar a finales de julio y principios de agosto, 13 zarzos de los primeros 50 que se construyen en la comarca Ngäbe-Buglé. Además, se prepara la licitación de otros 50 zarzos adicionales para cumplir con la promesa gubernamental de construir 100 infraestructuras en esta extensa zona territorial que durante décadas han enfrentado el peligro de cruzar ríos y quebradas para acceder a escuelas, centros de salud y otros servicios.

La construcción de los zarzos sobre el río Sagüí, así como en las quebradas Cerro Sagüí, Cerro Sagüí 1 y Cerro Sagüí 2, supera de manera individual el 98% de avance. En estos cuatro puntos geográficos la armadura y los componentes principales del proyecto se encuentran completamente finalizados, por lo que el personal técnico concentra la actividad actual en labores de reacondicionamiento ambiental mediante tareas de limpieza integral y revegetación de las zonas adyacentes.

También presentan un elevado porcentaje de avance tres zarzos peatonales elevados en el área de Cascabel y el Centro Educativo Básico General (CEBG) Cascabel, sobre la quebrada Pitita, la quebrada Zorrillo y la quebrada Zorro.

De manera complementaria, el ministro Andrade informó que se subió a la plataforma de Panamá Compra la licitación de otros cincuenta zarzos en la comarca. Este programa de puentes peatonales colgantes se ha convertido en una de las iniciativas sociales más relevantes del MOP, concebida para atender un problema histórico de aislamiento y reducir el riesgo de tragedias durante las crecidas de los ríos en la temporada lluviosa.

Los puentes colgantes tienen longitudes que oscilan entre los 45 y los 160 metros lineales, dependiendo de la amplitud del cauce de los ríos y quebradas. El traslado de materiales pesados, cables de acero, acero estructural y cemento requiere caminatas de varias horas por terrenos montañosos y condiciones climáticas severas.

El ministro indicó que tras visitar las comunidades en la comarca Ngäbe-Buglé pudo constatar la satisfacción de los habitantes con la entrega de estas obras, símbolo de integración y seguridad para miles de familias. También se han construido cuatro puentes vehiculares en la comarca Ngäbe-Buglé, como el entregado recientemente sobre el río Rey, en el distrito de Munä.