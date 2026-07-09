Consejo Judicial de Panamá evalúa reformas al Código Procesal Penal para agilizar el SPA

El debate técnico para reestructurar las reglas del juego en la justicia penal panameña ha comenzado formalmente. El Consejo Judicial de Panamá dedicó su más reciente sesión ordinaria mensual a una profunda jornada de intercambio de criterios técnicos-jurídicos sobre la Ley 63 de agosto de 2008, norma que adopta el Código Procesal Penal. El objetivo central de la mesa de trabajo es estructurar una propuesta sólida de reforma legal orientada a maximizar la eficiencia operativa en las distintas fases del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

La reunión adquiere una alta relevancia institucional debido al momento en que se produce: en septiembre de este año 2026, el SPA conmemorará sus quince años de vigencia en el Primer Distrito Judicial, la jurisdicción con el mayor volumen de tramitación de expedientes y conflictividad penal en todo el país.

Las figuras críticas bajo la lupa de los expertos

Durante el encuentro, los miembros del Consejo Judicial, junto a especialistas invitados, pusieron bajo el microscopio los nudos de botella y vacíos procesales que ralentizan las investigaciones y las audiencias de garantías en la actualidad.

Las figuras procesales prioritarias que entraron en la agenda de revisión técnica son:

Formulación de la imputación: Evaluación de los plazos, requisitos de conexidad y el control judicial indispensable para evitar la dilatación de las causas.

Acuerdos de pena: Análisis de su efectividad y límites para garantizar que sigan siendo una herramienta de descongestión judicial sin incentivar la impunidad en delitos graves.

Nulidad de las pruebas y recurso de anulación: Revisión de las causales y los tecnicismos legales que suelen dejar sin efecto peritajes claves durante la fase de juicio oral.

Juicios por jurado: Discusión sobre su aplicabilidad y optimización logística en el sistema actual.

Para enriquecer el debate, el consejo contó con la exposición de la abogada y docente universitaria Aida Jurado y del exmagistrado Luis Mario Carrasco, ambos piezas clave en el diseño original y la posterior implementación del modelo acusatorio en el istmo panameño.

Representación institucional de alto nivel

La sesión técnica estuvo liderada por la directiva plena del Consejo Judicial y contó con el respaldo de los diversos sectores que componen el engranaje de la administración de justicia:

Por la Sociedad Civil: Carlos Manuel Lee, en su calidad de presidente del Consejo Judicial.

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Por el Órgano Judicial: Yanicxa Yuen Cerrud (secretaria del Consejo y secretaria general de la Corte Suprema de Justicia), el magistrado Nelson Morales de Gracia (Aspamaj) y la magistrada Aidelena Pereira Véliz (Amajup).

Por el Gremio de Abogados y la Academia: Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), y Amílcar Bonilla, representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Antes de levantar la sesión, el pleno del Consejo Judicial aprobó por unanimidad decretar la mesa de trabajo en sesión permanente para continuar profundizando en el articulado técnico del Código Procesal Penal, con miras a consolidar el borrador final de las modificaciones que se presentarán ante los órganos correspondientes.