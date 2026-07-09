Canal de Panamá cierra recepción de propuestas para megraproyecto portuario de $2,600 millones

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El Canal de Panamá cerró este jueves la recepción de documentos por parte de las empresas interesadas en construir dos puertos con una inversión de 2.600 millones de dólares, lo que dará paso a una evaluación para luego publicar la lista con las precalificadas en el proceso de concesión lanzado el pasado 30 de enero.

"La documentación será evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el Pliego de Precalificación y sus respectivas enmiendas", indicó un comunicado de la administración del paso navegable que gestiona entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.

El Canal de Panamá publicará, en una fecha no precisada en la misiva oficial, "la lista de las empresas precalificadas, con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados".

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, sostuvo el pasado martes en una conferencia de prensa que "las licitaciones de los puertos van a ser separadas", como ya se le avisó a la industria durante la presentación del proyecto.

La iniciativa contempla el desarrollo de dos terminales de trasbordo de contenedores, una en el Atlántico y llamada Telfers, y otra en el Pacífico, conocida como Corozal, con una inversión estimada de 2.600 millones y un período de ejecución de la construcción aproximado de tres años, de acuerdo con la información oficial.

Se prevé que ambos puertos incrementen la capacidad de transbordo de contenedores de Panamá entre 5 y 6 millones de unidades adicionales por año, "fortaleciendo la competitividad del sistema portuario panameño alrededor del Canal de Panamá".

El Canal de Panamá, un ente autónomo del Estado que cuenta con un capítulo constitucional, está incursionando en el sector portuario. Las cinco terminales que ya existen alrededor del paso navegable son concesiones bajo la responsabilidad de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El Canal ha dicho que para los proyectos de los puertos se han sostenido reuniones individuales con representantes de APM Terminals, Cosco Shipping Ports, CMA Terminals, DP World, Hanseatic Global Terminals, MOL, PSA International, SSA Marine–Grupo Carrix, Terminal Investment Limited, ONE y Evergreen.