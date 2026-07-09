Mbappé acecha el récord histórico de goles de Messi tras clasificar a cuartos

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Kylian Mbappé igualó este jueves a Lionel Messi con ocho goles en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026 y con 20 quedó a uno del argentino en la cuenta global de todas las copas.

Mbappé abrió hoy en Boston el camino de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial organizado por Norteamérica, pero pudo engrosar su cuenta personal de no haber desperdiciado ante Marruecos en el primer tiempo la ejecución de un penalti.

Con la victoria por 2-0 de Les Bleus, Mbapppé, de 27 años, completó 8, los mismos que tiene Lionel Messi, de 39, que hace dos días contribuyó con uno al paso de Argentina a los cuartos de final con una victoria de remontada por 3-2 sobre Egipto.

Messi, quien lidera con 21 dianas la clasificación histórica de los máximos anotadores en todos los mundiales, ahora es seguido con 20 por Mbappé.

El diez argentino, que ha jugado seis ediciones, debutó en Alemania 2006 con un gol, pasó en blanco la de Sudáfrica 2010, agregó cuatro a su cuenta personal en Brasil 2014, marcó uno en Rusia 2018 y siete en Catar 2022, el torneo que conquistó la Albiceleste con Messi como capitán.

El diez francés juega el Mundial por tercera vez.

En Rusia 2018, que marcó su debut, anotó 4, y en Catar 2022 produjo el doble.

La clasificación de Francia a la fase de los ocho mejores la completó hoy con su gol Ousmane Dembélé, el quinto de su producción en lo que va del torneo, que lo sitúa a tres de los líderes.