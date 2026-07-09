Empresarios insisten en modificación al ITBI para reactivar la construcción

La posible revisión del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% al sector hipotecario anunciada por el Ejecutivo ha sido recibida con optimismo entre los empresarios; sostienen que su modificación generaría condiciones más favorables para la reactivación de la construcción, una actividad que, en los últimos años, ha aportado más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, considera que la evaluación de dicha medida, además de dinamizar la industria, contribuirá a la reducción de los índices de desempleo, informalidad y déficit habitacional que actualmente aquejan a la población, pues detrás de una vivienda hay un sinnúmero de transacciones y servicios que benefician a múltiples actividades económicas.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aún no ha tomado una decisión al respecto, el empresario percibe "con buenas luces" que las autoridades estén dispuestas a analizar el informe presentado por varios gremios sobre el impacto que este gravamen tendrá en el mercado.

El estudio realizado por el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda de Panamá (Convivienda) reveló que la aplicación de este impuesto traerá consigo la contracción del sector, pues el costo de los inmuebles aumentará, frenando el acceso de una gran parte de la población a su primera casa, debido a que solo el 20.4% está en el rango aplicable al interés preferencial.

"El ITBI genera pérdida fiscal neta y desaceleramiento económico", concluye el documento.

El gremio, en ese sentido, sugiere que se implementen mecanismos de recaudación que no penalicen las primeras viviendas, considerando que el sector, por sí mismo, puede producir rentas tributarias sustitutivas si se reactiva correctamente.

La construcción residencial cayó un 30% de 2024 a 2025, principalmente en los distritos de Arraiján (-86%), Panamá (-36%) y Chitré (-43%), debido a que las condiciones de las entidades financieras no se ajustan a la realidad de los ciudadanos; la mayoría devenga menos del ingreso familiar solicitado.'



Las proyecciones de crecimiento para este año ascienden a 5,530 unidades de vivienda (4,283 casas y 1,247 apartamentos), en sectores como La Chorrera, Arraiján, Panamá y Chepo, lo que se traduce en más de 634 millones de dólares.



La construcción de viviendas, de 2024 a 2025, cayó un 30%, principalmente en los distritos de Arraiján (-86%), Panamá (-36%) y Chitré (-43%).

Pese a ello, las proyecciones de crecimiento para este año ascienden a 5,530 unidades de vivienda (4,283 casas y 1,247 apartamentos), en sectores como La Chorrera, Arraiján, Panamá y Chepo, lo que se traduce en más de 634 millones de dólares.

Desde el Legislativo, proponen que se modifique la Ley No. 93 de 2019, que crea el régimen de Asociación Público-Privada para el desarrollo, y algunos artículos de la normativa que regula las contrataciones públicas con el propósito de contribuir a la dinamización del sector.