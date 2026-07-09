Abandono hídrico en Panamá: El freno que impide abaratar el arroz y la canasta básica

El debate sobre el alto costo de la comida en Panamá suele estancarse en soluciones temporales como la importación de emergencia o el otorgamiento de subsidios. Sin embargo, el productor de arroz nacional, Omar Spiegel, tocó un punto álgido al señalar la verdadera raíz del problema: el abandono hídrico del campo por parte del Estado. La falta de un sistema de riego moderno es el principal freno para lograr bajar el precio de la canasta básica de forma sostenible.

Mientras que países de la región como República Dominicana, Uruguay y Nicaragua logran producir un arroz mucho más barato para sus ciudadanos, el productor panameño compite en total desventaja. Según detalló Spiegel, la diferencia no radica en la capacidad del productor, sino en el respaldo de sus gobiernos.

Tres décadas de abandono

"Hace más de 30 años el Estado no ha invertido en riego ni en el sector agropecuario como sí lo han hecho en países donde el arroz es más barato", denunció el productor en TVN, poniendo como ejemplo a la República Dominicana, donde el Estado invirtió directamente en infraestructura hídrica logrando abaratar los alimentos.

En Panamá, la realidad es de abandono. Aunque en 2024 se entregó un sistema en Tierras Altas, este está limitado a pequeños horticultores. Para el sector arrocero, el grano básico en el plato del panameño, las grandes obras hídricas tienen más de tres décadas de ausencia y las pocas existentes sufren por la falta de mantenimiento, obligando al agro a depender de la "lotería" del clima.

Spiegel advierte que, ante pronósticos del fenómeno de El Niño que se pueden extender hasta por tres años, es imposible bajar los precios si el productor sigue sembrando "a secano" (dependiendo exclusivamente de la lluvia). La ecuación económica es directa.

Una megaobra nacional: "Como construir un Metro"

El productor desmitificó la narrativa de que el sector privado es el que debe modernizarse por su cuenta, aclarando que en ninguna potencia agrícola del mundo funciona así.

"Esto no hay forma humana que lo haga el productor; no lo han hecho los de Estados Unidos, Brasil, Paraguay ni Uruguay, ni mucho menos lo haremos los de Panamá", enfatizó.

Para Spiegel, la infraestructura hídrica debe ser tratada como un asunto de seguridad nacional y generación de empleo:

"Esto es como la construcción de un Metro, es un tema nacional. Tenemos que construir el sistema de riego y somos los productores los que pagamos la cuota de operación de estos sistemas", argumentó.

Gasto paliativo frente a un fondo de $150 millones que "quedó en el camino"

La crítica también se dirigió hacia el manejo de los fondos públicos. Spiegel señaló que programas asistenciales a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) le cuestan a todos los panameños unos $70 millones de dólares anuales; un gasto que, aunque apoya temporalmente a las familias necesitadas, no resuelve el problema de raíz.

El panorama se vuelve más crítico tras la eliminación del subsidio al arroz que compensaba a los productores para mantener el arroz de primera barato. Spiegel denunció que la promesa de reorientar esos $150 millones de dólares hacia la investigación, la transformación tecnológica y los sistemas de riego se esfumó. "Eso quedó en el camino. Necesitamos retomar ese camino porque si no, seguiremos hablando de lo mismo", sentenció.

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La alerta final es clara: cuando los costos de producción se disparan por la falta de tecnología y el precio de venta en el mercado ni siquiera los cubre, el fantasma del desabastecimiento y el abandono de las tierras se vuelve una amenaza real. Si Panamá quiere una canasta básica barata, el Estado debe dejar de financiar parches temporales y empezar a construir la infraestructura que el campo necesita.