Minsa pagará sobresueldo del 40% a médicos internos en áreas de difícil acceso a partir de agosto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció este jueves 9 de julio de 2026 que, a partir del próximo 15 de agosto, los médicos internos que prestan servicios en las distintas áreas de difícil acceso de la República de Panamá comenzarán a recibir el sobresueldo equivalente al 40% estipulado por la legislación nacional.

La administración sanitaria detalló que el primer desembolso destinado a cubrir esta bonificación asciende a B/. 102,548.40. El esquema de pago se mantendrá de manera mensual y consecutiva hasta que cada uno de los profesionales concluya formalmente el periodo reglamentario de su internado en estas comunidades apartadas.

Trámite presupuestario y disponibilidad de fondos con el MEF

Las negociaciones administrativas para viabilizar este beneficio económico se extendieron durante varios meses, requiriendo una estricta coordinación técnica entre las carteras de salud y finanzas:

Los trámites institucionales arrancaron en marzo de este año. Mientras, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) certificó la viabilidad y disponibilidad de los recursos públicos y a principios de julio se concretó el traspaso presupuestario definitivo a las cuentas del Minsa, lo que permitió programar la fecha de desembolso para la quincena de agosto.

Formalización de plazas extraordinarias pendientes

Además, el Minsa informó que ha destrabado la burocracia laboral para un importante contingente de profesionales en formación. Se procedió con la firma de contratos de 51 médicos internos cuya vinculación formal se encontraba en estatus pendiente.

Estas plazas de carácter extraordinario fueron habilitadas originalmente en abril. Al igual que el grupo de difícil acceso, estos 51 profesionales comenzarán a percibir sus salarios base de forma regular y retroactiva a partir del 15 de agosto de 2026.

Con estas acciones combinadas, las autoridades de salud buscan saldar un rezago en los compromisos económicos del sector, al tiempo que refuerzan el cordón de atención médica en las zonas más vulnerables y desprovistas de especialistas en el territorio nacional.