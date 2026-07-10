Programa fortalece la atracción de inversión extranjera en Panamá

Aquí tienes el texto con las correcciones de estilo y ortografía aplicadas (como la eliminación de dobles espacios y el ajuste en el formato de las cifras monetarias), junto con las palabras clave en negrita:

El Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados es una herramienta estratégica para fortalecer la atracción de inversión extranjera y posicionar a Panamá como un destino competitivo para quienes buscan establecer capital en el país.

Las cifras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) reflejan que entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados, respaldados por inversiones que totalizaron $113.6 millones.

En comparación con el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025, cuando se emitieron 193 certificados asociados a inversiones por más de $90.1 millones, se registraron 75 certificados adicionales y un incremento superior a $23.4 millones en inversiones.

El crecimiento del programa responde a los esfuerzos institucionales para fortalecer su promoción en mercados estratégicos y a la modernización de trámites a través de la nueva plataforma de Inversionista Calificado. “Esta transformación ha permitido agilizar la gestión de las solicitudes y duplicar la cantidad de certificados emitidos por mes”, detalló Katherine Cardoze, directora nacional de Inversiones del MICI.

En cuanto a las modalidades de inversión, el segmento inmobiliario se mantiene como la principal opción entre los solicitantes, al representar el 87.3% de los certificados emitidos. Le siguen los depósitos a plazo fijo, con 7.5%, y la inversión en valores, con 5.2%. En el primer año, estas modalidades representaron 85.5%, 8.3% y 6.2%, respectivamente.

El perfil de los inversionistas también reflejó la creciente proyección internacional del programa. Durante el período analizado, se recibieron solicitudes de inversionistas provenientes de países de América, Europa y Asia, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China. Esta diversidad geográfica evidencia el interés sostenido de distintas regiones del mundo por invertir y establecerse en Panamá.

El Programa de Inversionista Calificado forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para promover la llegada de nuevas inversiones y consolidar un entorno favorable para los negocios. En ese contexto, el MICI mantiene el impulso de herramientas y procesos digitalizados que permitan brindar una atención más eficiente, transparente y ágil a quienes deciden invertir en el país