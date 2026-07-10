Beneficiarios del Cepanim inconformes por mala organización y largas filas

Durante la jornada de distribución y pago de los Cepanim, volvió a generar inconformidad y a despertar malestar entre beneficiarios en la ciudad de Panamá, debido a las largas filas y la falta de organización en el acceso al centro habilitado para realizar los pagos.

Adultos mayores, personas con movilidad reducida y usuarios de bastón o silla de ruedas denunciaron que permanecieron horas esperando para recibir el beneficio, pese a tener horarios asignados.

Uno de los asistentes relató que llegó desde las seis de la mañana, aunque su cita era a las ocho, y señaló que el problema principal se concentraba en la entrada, donde se acumulaban decenas de personas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció la alta afluencia registrada, pero aseguró que el proceso fue tomando ritmo y se agilizó conforme avanzó la jornada.

La subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, explicó en una entrevista a TVN que diariamente se convocan cerca de 1,900 personas en la provincia de Panamá, con el objetivo de acelerar la entrega a los beneficiarios vivos antes de iniciar el trámite para los herederos.

Según la funcionaria, las filas también se deben a que muchos ciudadanos llegan sin haber sido citados, además de que algunos beneficiarios acuden acompañados por varias personas, lo que incrementa la cantidad de asistentes.

“Nos hemos encontrado con personas que acuden al Megapolis sin estar convocadas. También hay beneficiarios que llegan con dos, tres o cuatro acompañantes, lo que incrementa la afluencia de personas”, manifestó.

Entre el 15 de junio y el 3 de julio se han entregado 55,000 certificados a 19,000 beneficiarios, por un monto de 16.6 millones de dólares.

Por otro lado, el MEF reiteró que la entrega a herederos de beneficiarios fallecidos iniciará entre los periodos de octubre y noviembre, una vez concluya la fase actual.