Implementan sistema de bloqueo contra drones en penales

Panamá bloqueará el espacio aéreo alrededor de las cárceles para impedir que drogas o armas sean arrojadas a los presos mediante drones, informó el presidente José Raúl Mulino.

"Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones", dijo Mulino.

La medida fue puesta a prueba la semana pasada "con el propósito de evitar que de las áreas cercanas usen drones para transportar o tirar droga en las cárceles", añadió el mandatario.

Tras la evasión de La Joyita, Mulino dijo que el sistema carcelario "colapsó" y la semana pasada anunció, en su informe anual de gestión, que edificará una penitenciaría para aislar a los jefes pandilleros.

"Es un sistema que colapsó, no solo por organización sino por corrupción. Toda esa droga y armas que entran en las cárceles pasan por una puerta y ahí hay alguien, sea custodio o policía nacional, que permite que eso entre", reiteró.

Las cárceles del país albergan a más de 24,000 presos, frente a una capacidad de 14,700 del sistema lo que lo hace más insostenible.

El gobierno ha anunciado la construcción de la cárcel de máxima seguridad y otra que se ubicaría en Divisa y serviría para provincias centrales.'

195

detenidos se fugaron de La Joyita el pasado 1 de junio. Todavía faltan 10 por recapturar. 29

reos fueron trasladados a la isla de Coiba con lo que se revivió el penal que cerró en 2004.

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Además de los vuelos con drones, otro hecho que destaca es la introducción de toda clases de artículos tecnológicos a las cárceles, que según las últimas requisas van desde celulares hasta antenas de internet satelital.

Y no solo los hallazgos, sino también escándalos como fiestas dentro de los penales, como ocurrió recientemente en la cárcel de Colón.

La fiesta salió a la luz pública luego que se subiera a redes sociales un video de la celebración.

Por este hecho, se tomaron varias medidas, entre estas el traslado de un grupo de detenidos a otros centros penitenciarios y se realizaron operativos de requisa.