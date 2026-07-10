Zona Libre de Colón se defiende de acusaciones de TRACIT y califica reportes de "falsos e infundados"

La administración de la zona franca más grande del hemisferio occidental ha salido al paso para contener un ataque reputacional que amenaza la estabilidad del hub logístico panameño. A través de un comunicado oficial, la gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), Luisa Napolitano, rechazó de forma categórica las recientes declaraciones y publicaciones atribuidas a Jeffrey Hardy, representante de la coalición privada internacional TRACIT (Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito).

Napolitano tildó las afirmaciones de "excesivas, falsas, infundadas y lesivas", advirtiendo que los señalamientos que vinculan a la zona franca y a sus empresarios con supuestas redes de contrabando, lavado de activos y ocultamiento de mercancías falsificadas atentan directamente contra la economía nacional.

Según el comunicado, la iniciativa de TRACIT responde primordialmente a agendas comerciales particulares orientadas a proteger los intereses de sus patrocinadores financieros.

El origen de la fricción: Una reunión institucional fallida

El pronunciamiento oficial revela que, a solicitud de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), la gerencia general de la ZLC recibió en su despacho al Sr. Hardy, quien estuvo acompañado por Gianela Rivas, ejecutiva de la multinacional tabaquera Philip Morris International, junto a inspectores aduaneros.

Durante el encuentro técnico, la administración de la ZLC expuso las inconsistencias operativas del informe presentado por la organización privada:

El comunicado señala que el representante de TRACIT incurrió en un "desconocimiento extremo" de la infraestructura panameña al manifestar erróneamente que los puertos marítimos de la provincia operan dentro del perímetro de la Zona Libre de Colón.

La gerencia demostró que las conclusiones y reportes del organismo internacional se basan en incidencias de hace más de dos años, omitiendo las auditorías y controles de cumplimiento implementados por la administración actual.

Se enfatizó en la mesa que la fiscalización de la salida de mercancías desde la ZLC hacia los puertos o al mercado local es competencia constitucional y exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la administración interna de la zona franca.

Frente a la narrativa de vulnerabilidad fronteriza, Napolitano presentó las métricas de cumplimiento y los activos tecnológicos de seguridad donados por agencias internacionales que blindan las operaciones del área segregada:

Cierre de filas del sector empresarial colonense

Los usuarios y empresarios agrupados en la ZLC transmitieron a la gerencia su más enérgico rechazo a las publicaciones difundidas en diversos medios de comunicación, catalogándolas como un "atentado contra el esfuerzo de miles de colonenses y panameños honestos".

Finalmente, la gerencia general de la institución exhortó formalmente a los directivos de TRACIT y a los medios que replicaron las informaciones a realizar las aclaraciones pertinentes, al tiempo que invitó a las autoridades competentes a evaluar posibles acciones legales por el daño reputacional causado al comercio internacional del país.