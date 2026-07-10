Detectan posible hidrocarburo en Playa El Arenal de Pedasí; MiAmbiente activa alerta

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre la detección de un material con apariencia de hidrocarburo en Playa El Arenal, Pedasí. El hallazgo generó un operativo de inspección inmediata en la zona costera.

Personal técnico del Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios, junto con otras entidades, realiza recorridos con el objetivo de identificar el origen del material y evaluar posibles impactos ambientales.

La sustancia, similar al alquitrán, representa un riesgo para peces, crustáceos y organismos que habitan playas y áreas rocosas; también podría afectar a aves marinas y arrecifes coralinos si se dispersa.

Además, la contaminación por hidrocarburos amenaza actividades económicas como la pesca y el turismo, e incluso se advierte sobre riesgos potenciales para la salud pública en las comunidades cercanas.

Ante esta situación, MiAmbiente recomendó a la población evitar el contacto directo con el material y abstenerse de manipular aves u otros animales silvestres que pudieran estar afectados.

La medida responde a los protocolos de bioseguridad vigentes, incluyendo los relacionados con la influenza aviar. Asimismo, se solicita reportar cualquier hallazgo similar a las autoridades competentes para su atención oportuna.

Por último, los equipos técnicos mantienen vigilancia constante en el área y coordinan acciones con las instituciones involucradas para garantizar una respuesta rápida y efectiva, mientras las investigaciones continúan para determinar el origen del material y definir medidas de control.