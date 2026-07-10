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Panamá

Municipio de Panamá lanza licitación para el alumbrado navideño 2026 por $3.3 millones

Publicado 2026/07/10 15:15:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

El Municipio de Panamá abre la licitación en PanamaCompra para el alumbrado navideño de 2026 por B/. 3.3 millones, interviniendo 35 áreas públicas.

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A 206 días de la Navidad, el Municipio de Panamá abrió la licitación para el alumbrado navideño de 2026, lo que pone en marcha el proceso con un presupuesto oficial de $3.3 millones.

La convocatoria fue publicada en el portal PanamaCompra y contempla la decoración, iluminación, mantenimiento y desmontaje de las estructuras navideñas en 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito capital.

Cronograma del proyecto

  • Octubre: Inicio del montaje de las luminarias.

  • Noviembre: Periodo de pruebas.

  • 29 de noviembre: Encendido oficial de las luces.

  • 7 de enero de 2027: Fin de la exhibición de la decoración.

  • 31 de enero de 2027: Finalización del desmontaje.

¿Qué incluye el contrato?

El proyecto contempla la instalación de iluminación LED, figuras decorativas, sistemas de audio con música navideña, y la decoración de gazebos, puentes y parques. Además, incluye la iluminación permanente de las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

También se instalarán marcos para fotografías, estructuras temáticas y se iluminará el árbol principal del Edificio Hatillo (sede de la Alcaldía).

Lugares destacados a intervenir:

  • Plaza Catedral y Parque Santa Ana.

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  • Parque Porras y Parque Amelia Denis de Icaza.

  • Parque Urracá.

  • Puente de la Avenida de los Mártires y Rotonda de Curundú.

  • Cinco zonas de la Cinta Costera.

  • Parques en Juan Díaz, Pedregal, Pacora, Tocumen, Las Cumbres, Chilibre y San Martín, entre otros.

¿Cómo ha cambiado el gasto en Navidad?

AñoAdministración / ProyectoPresupuesto AlumbradoPresupuesto DesfileTotal Estimado
2023Gestión de José Luis Fábrega $3.2 millones$2.8 millonesCerca de $6 millones
2024Gestión de Mayer Mizrachi
(City of Stars)		Enfoque unificadoEnfoque unificado$1,498,000 (Ambos eventos)
2025Adjudicado a Disaroca Group, S.A.$3.3 millones (incluyó mejoras fijas)El Municipio solo aportó $400 mil (Logística)El desfile costó entre $2M y $3M, cofinanciado.
2026Licitación anticipada$3.3 millonesPor anunciar 

 

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