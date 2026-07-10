Panamá
Municipio de Panamá lanza licitación para el alumbrado navideño 2026 por $3.3 millones
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El Municipio de Panamá abre la licitación en PanamaCompra para el alumbrado navideño de 2026 por B/. 3.3 millones, interviniendo 35 áreas públicas.
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A 206 días de la Navidad, el Municipio de Panamá abrió la licitación para el alumbrado navideño de 2026, lo que pone en marcha el proceso con un presupuesto oficial de $3.3 millones.
La convocatoria fue publicada en el portal PanamaCompra y contempla la decoración, iluminación, mantenimiento y desmontaje de las estructuras navideñas en 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito capital.
Cronograma del proyecto
Octubre: Inicio del montaje de las luminarias.
Noviembre: Periodo de pruebas.
29 de noviembre: Encendido oficial de las luces.
7 de enero de 2027: Fin de la exhibición de la decoración.
31 de enero de 2027: Finalización del desmontaje.
¿Qué incluye el contrato?
El proyecto contempla la instalación de iluminación LED, figuras decorativas, sistemas de audio con música navideña, y la decoración de gazebos, puentes y parques. Además, incluye la iluminación permanente de las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña.
También se instalarán marcos para fotografías, estructuras temáticas y se iluminará el árbol principal del Edificio Hatillo (sede de la Alcaldía).
Lugares destacados a intervenir:
Plaza Catedral y Parque Santa Ana.
Parque Porras y Parque Amelia Denis de Icaza.
Parque Urracá.
Puente de la Avenida de los Mártires y Rotonda de Curundú.
Cinco zonas de la Cinta Costera.
Parques en Juan Díaz, Pedregal, Pacora, Tocumen, Las Cumbres, Chilibre y San Martín, entre otros.
¿Cómo ha cambiado el gasto en Navidad?
|Año
|Administración / Proyecto
|Presupuesto Alumbrado
|Presupuesto Desfile
|Total Estimado
|2023
|Gestión de José Luis Fábrega
|$3.2 millones
|$2.8 millones
|Cerca de $6 millones
|2024
|Gestión de Mayer Mizrachi
(City of Stars)
|Enfoque unificado
|Enfoque unificado
|$1,498,000 (Ambos eventos)
|2025
|Adjudicado a Disaroca Group, S.A.
|$3.3 millones (incluyó mejoras fijas)
|El Municipio solo aportó $400 mil (Logística)
|El desfile costó entre $2M y $3M, cofinanciado.
|2026
|Licitación anticipada
|$3.3 millones
|Por anunciar
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