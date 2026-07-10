Municipio de Panamá lanza licitación para el alumbrado navideño 2026 por $3.3 millones

A 206 días de la Navidad, el Municipio de Panamá abrió la licitación para el alumbrado navideño de 2026, lo que pone en marcha el proceso con un presupuesto oficial de $3.3 millones.

La convocatoria fue publicada en el portal PanamaCompra y contempla la decoración, iluminación, mantenimiento y desmontaje de las estructuras navideñas en 35 espacios públicos distribuidos en los 26 corregimientos del distrito capital.

Cronograma del proyecto

Octubre : Inicio del montaje de las luminarias.

Noviembre : Periodo de pruebas .

29 de noviembre : Encendido oficial de las luces.

7 de enero de 2027 : Fin de la exhibición de la decoración.

31 de enero de 2027: Finalización del desmontaje.

¿Qué incluye el contrato?

El proyecto contempla la instalación de iluminación LED, figuras decorativas, sistemas de audio con música navideña, y la decoración de gazebos, puentes y parques. Además, incluye la iluminación permanente de las palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

También se instalarán marcos para fotografías, estructuras temáticas y se iluminará el árbol principal del Edificio Hatillo (sede de la Alcaldía).

Lugares destacados a intervenir:

Plaza Catedral y Parque Santa Ana . Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Parque Porras y Parque Amelia Denis de Icaza .

Parque Urracá .

Puente de la Avenida de los Mártires y Rotonda de Curundú .

Cinco zonas de la Cinta Costera .

Parques en Juan Díaz, Pedregal, Pacora, Tocumen, Las Cumbres, Chilibre y San Martín, entre otros.

¿Cómo ha cambiado el gasto en Navidad?