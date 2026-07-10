¡Merino lo hace de nuevo! España elimina a Bélgica y se cita con Francia en semifinales del Mundial 2026

El idilio de un futbolista con los momentos cumbres de la historia de su selección ha vuelto a manifestarse en el escenario más grande del planeta. España derrotó 2-1 a Bélgica en el estadio de Los Ángeles y selló de forma dramática su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, una instancia que el combinado ibérico alcanza apenas por segunda vez en toda su trayectoria histórica.

El héroe de la jornada volvió a ser Mikel Merino, quien saltó desde el banquillo de suplentes para destrabar un rocoso encuentro en el minuto 88, repitiendo con precisión quirúrgica el guion de los octavos de final ante Portugal y emulando su mítica anotación en la Eurocopa 2024. Con este resultado, el equipo de Luis de la Fuente se cita formalmente con Francia para disputar el pase a la gran final el próximo martes 14 de julio en la ciudad de Dallas.

Dominio de la 'Roja' y el acierto de Luis de la Fuente

El choque de cuartos arrancó como un electrizante duelo de extremos entre el belga Jérémy Doku y el juvenil español Lamine Yamal, quienes monopolizaron el vértigo ofensivo de sus escuadras durante la primera mitad del encuentro.

Tras la pausa de hidratación reglamentaria de la FIFA, la pizarra de Luis de la Fuente —quien pateó el tablero sentando a Pedri para devolverle la titularidad a Fabián Ruiz— rindió frutos inmediatos:

La jugada del gol: Lamine Yamal arrastró la marca de dos defensores y filtró un balón al espacio para Pedro Porro. El lateral sacó un centro retrasado hacia Dani Olmo cuyo remate fue desviado a medias por Thibaut Courtois, dejando el esférico vivo en el área.

La ventaja: Atento a la jugada, Fabián Ruiz conectó el rebote para firmar el 1-0 provisional, desatando la celebración española y premiando el dominio táctico de la 'Roja'.

De Ketelaere rompe el muro y la imbatibilidad de Unai Simón

España pecó de exceso de confianza tras abrir el marcador, arriesgando balones en la salida a través de recursos innecesarios. Bélgica detectó la relajación y replegó sus líneas para castigar mediante una transición rápida por la banda derecha

La lesión de Courtois y el factor Mikel Merino

El cuerpo técnico de Bélgica sufrió un golpe devastador en el minuto 71 cuando su portero estelar, Thibaut Courtois, tuvo que abandonar el terreno de juego debido a dolencias musculares en su muslo izquierdo. El ingreso del joven debutante Senne Lammens cambió por completo la dinámica de los minutos finales.

Ante la falta de fluidez en la medular, Luis de la Fuente quemó sus naves e introdujo a Mikel Merino al terreno de juego. Solo dos minutos después de pisar el césped, al 88', un remate lejano de Pau Cubarsí provocó un titubeo y mal despeje del arquero Lammens. Merino, exhibiendo un olfato goleador propio de un delantero centro, cazó el rebote dentro del área chica para empujar el balón al fondo de las redes y decretar el 2-1 definitivo.

Antesala de un choque de titanes: Con este triunfo sufrido en Los Ángeles, España espanta definitivamente los fantasmas históricos de las tandas de penaltis en cuartos de final y avanza firme en su objetivo de bordar la segunda estrella mundialista en su escudo. En semifinales le espera la poderosa Francia de Kylian Mbappé, en lo que será la reedición directa de la semifinal de la última Eurocopa de Naciones.