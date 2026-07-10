Tom Hanks cumple 70 años consolidado como la cara amable de Hollywood

Si el cine fuera como una caja de bombones, a Tom Hanks casi siempre le ha tocado premio: el oscarizado actor cumple este jueves 70 años siendo la cara amable de Hollywood tras más de cuatro décadas encarnando a personajes -entre ellos el de Forrest Gump- que le han valido el cariño de la industria estadounidense.

Galardonado con dos premios Óscar consecutivos por ‘Philadelphia’ (1993) y ‘Forrest Gump’ (1994), una hazaña que ningún otro actor ha logrado desde entonces, Hanks ha construido una carrera donde el prestigio crítico y el favor del público rara vez han ido por caminos distintos.

Su trayectoria

Hanks nació el 9 de julio de 1956 en Concord (California) y creció como un joven tímido que encontró en la interpretación una vía para canalizar su instinto cómico.

Sus primeros pasos en el teatro los dio en Sacramento durante su etapa universitaria, antes de mudarse a Nueva York para iniciar su carrera cinematográfica.

Tras darse a conocer en televisión con la comedia ‘Bosom Buddies’, dio el salto al cine en los años ochenta con películas como ‘Splash’ y ‘Big’, que revelaron un talento poco común para combinar la comedia con una emotividad natural y le valieron su primera nominación al Óscar.

Su carrera dio un giro definitivo con ‘Philadelphia’, en la que interpretó a un abogado enfermo de sida y que es víctima de discriminación, considerado por muchos el mejor papel de su trayectoria.

Un año después volvió a alzarse con la estatuilla gracias a ‘Forrest Gump’, donde convirtió a un hombre con discapacidad intelectual en uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine.

«La vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar», reza una de las frases más famosas de la película que ya forman parte del imaginario colectivo.

Y a Hanks desde entonces le «tocó» ser el intérprete por excelencia de ciudadanos ordinarios enfrentados a circunstancias poco comunes: un astronauta en ‘Apolo 13’, el capitán John Miller en ‘Salvar al soldado Ryan’, un ejecutivo atrapado en una isla desierta en ‘Náufrago’ o un marino secuestrado por piratas somalíes en ‘Capitán Phillips’.