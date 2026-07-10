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Panamá

Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, llegó al Sistema Penal Acusatorio para enfrentar audiencia

Publicado 2026/07/10 10:00:00
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica

La presunta afectación patrimonial asciende a $1.3 millones, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público. 

Noriel Araúz. Foto: Archivo

Noriel Araúz. Foto: Archivo

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Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llegó este viernes al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde enfrenta una audiencia por una investigación relacionada con la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

El  exadministrador  de la AMP fue aprehendido el pasado miércoles 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tras cumplir una orden de captura emitida desde junio.

Araúz es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La presunta afectación patrimonial asciende a $1.3 millones, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público. 

 

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