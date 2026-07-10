Decretan detención provisional para Noriel Arauz por presunto enriquecimiento injustificado

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La juez de garantías, Irene Cedeño, ordenó la detención provisional del exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, tras imputarle cargos por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. La decisión se sustentó en los riesgos de fuga expuestos por el Ministerio Público durante la audiencia de garantías.

La jueza consideró que existen elementos suficientes para imponer la medida cautelar más severa, al señalar que Araúz mantiene constantes salidas del país, cuenta con la capacidad económica para establecerse en el extranjero y percibe ingresos anuales cercanos a los 150 mil dólares, según se dio a conocer en el acto de audiencia.

En la sala se dio a conocer una respuesta remitida por la Embajada de Paraguay, en la que se confirma que el exfuncionario mantiene una solicitud de residencia temporal en ese país. Además, la Fiscalía expuso que, pese a haber sido notificada su esposa el 17 de mayo de 2026 sobre una diligencia relacionada con el proceso, Araúz salió de Panamá el 22 de mayo para atender un presunto ofrecimiento laboral.

Durante la audiencia, el Ministerio Público también presentó un informe de la Contraloría General de la República que concluye que Araúz no logró justificar gastos por aproximadamente 1.3 millones de dólares, hecho que dio sustento a la imputación por enriquecimiento injustificado.

Tras concluir la audiencia, el abogado defensor, César Ruiloba, anunció su desacuerdo con la decisión y cuestionó los argumentos utilizados para ordenar la detención provisional.

Según el jurista, viajar al extranjero en busca de oportunidades laborales no constituye un elemento suficiente para presumir un riesgo de fuga. Asimismo, sostuvo que el informe de la Contraloría presenta deficiencias metodológicas y que los propios auditores reconocieron no haber logrado identificar todas las posibles fuentes de ingresos de su cliente, tanto en Panamá como en el extranjero.

Ruiloba también afirmó que la defensa expuso estos argumentos ante la jueza durante la audiencia; sin embargo, indicó que fueron desestimados y que finalmente se avaló tanto la imputación como la solicitud de detención provisional presentada por el Ministerio Público.

El defensor apeló la decisión de la juez de garantías por lo que corresponderá a un Tribunal Superior de Apelaciones emitir una decisión sobre la detención provisional de Araúz.